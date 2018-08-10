Рогозин пообещал помощь государства в погашении долгов Центра Хруничева

«Мы рассчитываем на то, что средства на погашение задолженности … нам поможет в этом вопросе государство», — цитирует Рогозина РИА «Новости»

По словам Рогозина, речь о банкротстве Центра Хруничева, находящегося в плачевном положении, «не может идти в принципе». Принципиальная позиция — предприятие сохранить и не расплачиваться по кредитам землей в Филевской пойме.

Центр Хруничева разрабатывает и производит ракеты «Протон» и «Ангара». Ранее стало известно, что предприятие может погасить задолженность по кредитам, продав часть территории, но президент Владимир Путин эту идею раскритиковал.

Рогозин также рассказал, что на территории Центра Хруничева планируется создать новый «Звездный городок», куда переведут 35 тыс. работников ракетно-космической отрасли.

Он отметил, что в Центр могут быть переведены филиалы вузов.