В Госдуме поддержали идею маркировки чая в упаковках

«Я считаю, что чем больше будет использоваться маркировка, тем будет проще обеспечить, с одной стороны, прозрачность и конкурентоспособность на рынке — не будет контрафактной, контрабандной продукции. С другой стороны, это очень важно для потребителей с точки зрения обеспечения прослеживаемости качества продукции, особенно такой, как чай», — заявил В. Гутенев.

При этом он пояснил, почему маркировка чая важна для потребителя. «Эта продукция очень сильно подвержена ценовому изменению в зависимости от сроков хранения. Чай, который хранился полтора или два года — это некачественная продукция, за которую сейчас потребитель переплачивает», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что не стоит ожидать значительного изменения цены на продукцию в связи с ее маркировкой.

«Мне кажется, что издержки для бизнеса будут минимальные, а выгоды для потребителя и для бюджета ощутимые.

Значительного увеличения стоимости продукции быть не должно. Чай относится к достаточно дорогой, финансово емкой продукции, поэтому для потребителей заметного повышения цен не будет», — заключил В. Гутенев.

Как сообщалось ранее в «Известиях», Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) начал изучать возможные методы и способы маркировки чайной продукции. Инициатором эксперимента по маркировке чая выступила компания Unilever. Решение о маркировке впоследствии может быть принято правительством.