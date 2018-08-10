Ещё
Россельхознадзор вводит ограничения на поставки персиков и абрикосов из Сербии и Македонии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.53
$
66.94
76.40
76.77
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.27
–0.03 Золото
1210.88
+0.09 РТС
1081.67
–0.17
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1470
–0.0185
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

Россельхознадзор вводит ограничения на поставки персиков и абрикосов из Сербии и Македонии 

ТАСС 17 минут назад
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор с 15 августа вводит временные ограничения на поставки косточковых культур, в том числе персиков и абрикосов, из Сербии и Македонии в связи с распространением бурой гнили. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Учитывая серьезность сложившейся ситуации, Россельхознадзор сообщил, что вынужден ввести с 15 августа временные ограничения на поставки в Россию из Сербии и Македонии косточковых культур до принятия странами исчерпывающих мер по недопущению экспорта зараженной продукции.
ТАСС: последние новости
Проведение интернета на Чукотку через оптоволокно может обойтись в 8 млрд рублей Еврейская АО представит на ВЭФ проекты по переработке ископаемых За полгода почти 500 российских чиновников уволены за коррупционные нарушения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американская ловушка: рубль ушел в пике160
«Северному потоку-2» нашли альтернативу30
Пенсионерам запретят продавать квартиры
Несколько слов обвалили российские компании61
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля22
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
00:46
ЦБ назвал причину падения рубля
Экономика
04:44
Впервые за 2 года: доллар превысил 67 рублей
Рынки
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
04:44
Стоит ли срочно покупать доллары
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение