Россельхознадзор вводит ограничения на поставки персиков и абрикосов из Сербии и Македонии

МОСКВА, 10 августа. / ТАСС /. Россельхознадзор с 15 августа вводит временные ограничения на поставки косточковых культур, в том числе персиков и абрикосов, из Сербии и Македонии в связи с распространением бурой гнили. Об этом говорится в сообщении ведомства. Учитывая серьезность сложившейся ситуации, Россельхознадзор сообщил, что вынужден ввести с 15 августа временные ограничения на поставки в Россию из Сербии и Македонии косточковых культур до принятия странами исчерпывающих мер по недопущению экспорта зараженной продукции.