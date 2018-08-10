Россельхознадзор вводит ограничения на поставки персиков и абрикосов из Сербии и Македонии 

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор с 15 августа вводит временные ограничения на поставки косточковых культур, в том числе персиков и абрикосов, из Сербии и Македонии в связи с распространением бурой гнили. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Учитывая серьезность сложившейся ситуации, Россельхознадзор сообщил, что вынужден ввести с 15 августа временные ограничения на поставки в Россию из Сербии и Македонии косточковых культур до принятия странами исчерпывающих мер по недопущению экспорта зараженной продукции.