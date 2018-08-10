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Apple подала иск к Шереметьевской таможне с требованием вернуть более 146 млн рублей
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Apple подала иск к Шереметьевской таможне с требованием вернуть более 146 млн рублей 

RB.ru 13 минут назад
Фото: RB.ru
Претензии касаются таможенных платежей за «умные» часы iWatch.
«Эппл Рус» оспаривает решение, вынесенное в апреле этого года, и требует вернуть перечисленные таможенные платежи в размере 42,9 млн рублей, проценты на сумму более 103 млн рублей, а также возместить расходы на госпошлины в размере 203 тысяч рублей.
В своем определении от 6 августа 2018 года суд вынес решение оставить исковое заявление без движения, сославшись на нарушения со стороны заявителя. Устранить недочеты «Эппл Рус» может в срок не позднее 31 августа.
«Исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Эппл Рус» оставить без движения», — почеркивается в определини
В частности, компания должна представить документы, подтверждающие уплату госпошлины, направление иска ответчику, а также обстоятельства, на основании которых истец выдвигает свои требования.
В Шереметьевской таможне не получали копию искового заявления Apple рассказал RNS представитель службы.
«Требование общества о взыскании процентов не может быть удовлетворено в связи с тем, что «Эппл Рус» самостоятельно уплатило таможенные платежи, а проценты могут быть взысканы с таможенного органа только в случае совершения таможней действий по принудительному взысканию», — пояснили в таможне.
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