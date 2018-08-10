За спасение обманутых дольщиков в Арамиле застройщик получит землю через квартал от телебашни

Группа компаний «ТЭН», которая взялась за завершение долгостроев с обманутыми дольщиками в Арамиле, получит за это не заброшенную больницу в Зеленой Роще, а два других участка земли. Об этом сообщил министр Михаил Волков в преддверии Дня строителя.

— Сегодня со стороны ГК «ТЭН» и администрации города Екатеринбурга есть понимание по двум компенсационным участкам. Соглашение достигнуто, оно находится в стадии оформления, — отметил Волков.

Тем не менее сказать, какой именно объем работ окупят эти участки, пока нельзя. Как сообщил Волков, министерство инвестиций и развития области должно будет оценить эту землю. Свои затраты на достройку оценит и группа компаний «ТЭН». Сейчас она достраивает два дома в Арамиле.

— По остальным домам компания занимается формированием списка отселения из тех, которые не будут достраиваться, и людям будут предоставляться либо компенсационные выплаты, либо другое жилье, — добавил Михаил Волков

В ГК «ТЭН» подтвердили, что сейчас продолжают строительство двух уже начатых домов. И в качестве компенсационных рассматривают два участка.

— Михаил Михайлович [Волков] дал задачу проработать вопросы по ним, и мы с МУГИСО это делаем. Четкое понимание по компенсации будет в конце августа, — рассказал Е1.RU руководитель департамента девелопмента группы компаний «ТЭН» Юрий Романович.

По данным источников Е1.RU, в качестве компенсации ГК «ТЭН» хотят отдать участок на Большакова через квартал от снесенной телебашни — возле «Огней Екатеринбурга», а также участок на улице Бардина.

Завершение работ во всех недостроенных домах в микрорайоне Арамиля ранее оценивали примерно во столько же, во сколько оценили заброшенную больницу, — около 200 миллионов рублей. Изначально в Арамиле должны были достроить два одиннадцатиэтажных дома в самом городе и девять трёхэтажек в посёлке Светлом — от «Лоджик-девелопмент». Своих квартир ждут несколько сотен покупателей.