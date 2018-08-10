Ещё
За спасение обманутых дольщиков в Арамиле застройщик получит землю через квартал от телебашни
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
67.09
76.50
77.00
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.59
+0.14 Золото
1212.65
–0.04 РТС
1077.25
–0.28
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1441
–0.0214
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

За спасение обманутых дольщиков в Арамиле застройщик получит землю через квартал от телебашни 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Группа компаний «ТЭН», которая взялась за завершение долгостроев с обманутыми дольщиками в Арамиле, получит за это не заброшенную больницу в Зеленой Роще, а два других участка земли. Об этом сообщил министр Михаил Волков в преддверии Дня строителя.
— Сегодня со стороны ГК «ТЭН» и администрации города Екатеринбурга есть понимание по двум компенсационным участкам. Соглашение достигнуто, оно находится в стадии оформления, — отметил Волков.
Тем не менее сказать, какой именно объем работ окупят эти участки, пока нельзя. Как сообщил Волков, министерство инвестиций и развития области должно будет оценить эту землю. Свои затраты на достройку оценит и группа компаний «ТЭН». Сейчас она достраивает два дома в Арамиле.
— По остальным домам компания занимается формированием списка отселения из тех, которые не будут достраиваться, и людям будут предоставляться либо компенсационные выплаты, либо другое жилье, — добавил Михаил Волков.
В ГК «ТЭН» подтвердили, что сейчас продолжают строительство двух уже начатых домов. И в качестве компенсационных рассматривают два участка.
— Михаил Михайлович [Волков] дал задачу проработать вопросы по ним, и мы с МУГИСО это делаем. Четкое понимание по компенсации будет в конце августа, — рассказал Е1.RU руководитель департамента девелопмента группы компаний «ТЭН» Юрий Романович.
По данным источников Е1.RU, в качестве компенсации ГК «ТЭН» хотят отдать участок на Большакова через квартал от снесенной телебашни — возле «Огней Екатеринбурга», а также участок на улице Бардина.
Завершение работ во всех недостроенных домах в микрорайоне Арамиля ранее оценивали примерно во столько же, во сколько оценили заброшенную больницу, — около 200 миллионов рублей. Изначально в Арамиле должны были достроить два одиннадцатиэтажных дома в самом городе и девять трёхэтажек в посёлке Светлом — от «Лоджик-девелопмент». Своих квартир ждут несколько сотен покупателей.
e1.ru: последние новости
Улицу Амундсена доведут до Патрушихи и заменят окна в коттеджах, мимо которых пойдет дорога Проект благоустройства набережной Исети от Куйбышева до ЦПКиО сдадут до конца года Проспект за миллиард: рассматриваем с высоты, как идет строительство новой дороги в Академическом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США могут заставить Россию отказаться от доллара247
Американская ловушка: рубль ушел в пике372
Пенсионерам запретят продавать квартиры354
«Северному потоку-2» нашли альтернативу35
Найден способ спасти «зависшие пенсии»8
Видео
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
00:46
ЦБ назвал причину падения рубля
Экономика
04:44
Впервые за 2 года: доллар превысил 67 рублей
Рынки
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение