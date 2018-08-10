Челябинское УФАС оштрафовало МФК «Быстроденьги» на 100 тыс. рублей

Ранее в Челябинское УФАС обратился гражданин, который сообщил о поступлении в ноябре 2017 года на его телефонный номер СМС-сообщения с рекламой: «Вам предварительно одобрен заем до 25 000 р. на беспрецедентно выгодных условиях! Приходите в офис с паспортом. Подробности…». Реклама поступила от отправителя под буквенным обозначением Bistrodengi.

В материалы дела был представлен скриншот заявки на получение займа на сайте, из которого следует, что согласие абонента на получение СМС-сообщений с рекламой выразил гражданин, не являющийся владельцем номера. Владельцем телефонного номера, на который поступила реклама, является иной гражданин, который не давал согласия на рассылку СМС-сообщений с рекламой.

В антимонопольном ведомстве подчеркивают, что компания перед направлением рекламного сообщения абоненту должна была убедиться в том, что получатель рекламного сообщения предоставил соответствующее согласие. «При рассмотрении дела не получены документы, свидетельствующие, что ООО „МФК „Быстроденьги“ приняты меры по идентификации абонента, а также о проверке принадлежности телефонного номера лицу, заполнившему заявку на получение займа, в которой содержится согласие на получение СМС-сообщений с рекламной информацией, непосредственно перед направлением сообщения. Например, компания могла направить запрос абоненту перед отправкой рекламной информации на его номер о принадлежности номера в форме предварительного звонка или СМС-сообщения и о возможности направления рассылки рекламного характера“, — поясняется в сообщении Челябинского УФАС.

Согласно части 1 статьи 18 закона „О рекламе“, распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы, напоминают антимонопольщики.

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