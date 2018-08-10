Ещё
ООО «КВС» продолжает работы по обновлению городского водопровода
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
67.09
76.50
77.00
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.59
+0.14 Золото
1212.65
–0.04 РТС
1077.25
–0.28
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1441
–0.0214
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

ООО «КВС» продолжает работы по обновлению городского водопровода 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове специалисты «Концессии водоснабжения — Саратов» производят замену аварийных участков водосетей сразу на нескольких объектах городского водокомплекса. В настоящее время проложены 150 м водовода по ул. Зерновой. В результате выполненных работ в эксплуатацию будет введен трубопровод d560 протяженностью 1560 м, обеспечивающий питьевой водой тысячи жителей Кировского района.
Также в рамках реализации инвестиционной программы ООО «КВС» ведутся работы по строительству водовода на ТЭЦ-5 — крупнейшего объекта реконструкции ООО «КВС». На сегодняшний день проложено 1200 м трубопровода из 1900 запланированных.
Поэтапное обновление городских водосетей позволит снизить их аварийность, а также обеспечит бесперебойность водоснабжения жителей города. В общей сложности в текущем году планируется ввод в эксплуатацию около 16 км коммуникаций. Все новые участки водосетей выполняются из полимерных материалов, срок службы которых составляет не менее 50 лет.
АиФ: последние новости
Близнецы похитили в Энгельсе у своей матери телевизор В Саратовской области собрали миллион тонн зерна В пользу ООО «КВС» взыскали более полумиллиона рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США могут заставить Россию отказаться от доллара255
Пенсионерам запретят продавать квартиры
Американская ловушка: рубль ушел в пике372
«Северному потоку-2» нашли альтернативу35
Найден способ спасти «зависшие пенсии»8
Видео
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
00:46
ЦБ назвал причину падения рубля
Экономика
04:44
Впервые за 2 года: доллар превысил 67 рублей
Рынки
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение