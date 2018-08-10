ООО «КВС» продолжает работы по обновлению городского водопровода

В Саратове специалисты «Концессии водоснабжения — Саратов» производят замену аварийных участков водосетей сразу на нескольких объектах городского водокомплекса. В настоящее время проложены 150 м водовода по ул. Зерновой. В результате выполненных работ в эксплуатацию будет введен трубопровод d560 протяженностью 1560 м, обеспечивающий питьевой водой тысячи жителей Кировского района.

Также в рамках реализации инвестиционной программы ООО «КВС» ведутся работы по строительству водовода на ТЭЦ-5 — крупнейшего объекта реконструкции ООО «КВС». На сегодняшний день проложено 1200 м трубопровода из 1900 запланированных.

Поэтапное обновление городских водосетей позволит снизить их аварийность, а также обеспечит бесперебойность водоснабжения жителей города. В общей сложности в текущем году планируется ввод в эксплуатацию около 16 км коммуникаций. Все новые участки водосетей выполняются из полимерных материалов, срок службы которых составляет не менее 50 лет.