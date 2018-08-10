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Депутат Заксобрания анонсировала новую волну обманутых дольщиков в Красноярске
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Депутат Заксобрания анонсировала новую волну обманутых дольщиков в Красноярске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Красноярском крае депутат Законодательного Собрания снова обратила внимание на остросоциальную проблему. Елена Пензина анонсировала новую волну обманутых дольщиков в столице региона. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
По ее словам, в Красноярске произойдут новые конфликты между застройщиками и дольщиками, так как уже начали поступать жалобы на застраивающую город компанию «Спецстрой». В нее входит «СУ-208» и «Мегаполис» и «Проектстрой».
При проверке данных об организации и ее деятельности Елена «пришла в ужас» — ранее один из владельцев фирм, Якименок, привлекался по уголовной статье за мошенничество. Известно, что ранее у него была компания «Градстрой», которая «заманивала людей в долевое и банально их кидала».
По мнению депутата, ранее судимый предприниматель взялся за старое. Известно, что по ряду строительных объектов уже начались проблемы с вводом домов в эксплуатацию. Пензина заявила, что неоднократно поднимала этот вопрос на межведомственных комиссиях и профильном комитете Законодательного собрания.
«Меня лично заверял господин Соколов, который теперь возглавляет Департамент градостроительства, что не допустят Якименка на строительство», — поделилась в сети Елена.
Депутат пояснила, что владелец фирмы получил разрешение на строительство 587 квартир, несмотря на все проблемы с документацией, счетами в банках и подпорченной репутацией.
Сейчас Пензина собирается потребовать проведения служебного расследования и принятия жестких кадровых решений. Также она доведет эту информацию до мэра Красноярска Сергея Еремина и обратится в прокуратуру.
Корреспондент «360» пытался дозвониться до Якименка, но тот не взял трубку.
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