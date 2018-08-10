Затопили соседи сверху: что делать, куда бежать, кому звонить

Как часто возникает ситуация, когда вода начинает бежать там, где не должна? Речь сейчас идет о стенах и потолке. Многие сразу впадают в панику, начиная суетиться, ругаться и проклинать всех и вся. В результате — потерянное время и испорченные отношения с соседями. А ведь не всегда это их вина. Ведь часто бывает, что причиной такого бедствия становится недосмотр коммунальных служб. Сегодня постараемся понять, как себя вести, если квартиру затопили соседи сверху, что делать в такой ситуации, чтобы минимизировать потери и каким образом впоследствии добиться возмещения ущерба.

Потоп можно сравнить со стихийным бедствием. И терять при этом время на то, чтобы подставить ведро, не стоит

Содержание статьи

1 Первый шаг при возникновении подобной ситуации

2 Что делать, чтобы избежать короткого замыкания

3 Как минимизировать ущерб от затопления квартиры

4 Что делать и куда обращаться, если затопили соседи сверху — этапы разбирательства

4.1 Установление виновного — кто этим должен заниматься?

4.2 Как правильно зафиксировать факт затопления

4.3 Возможен ли мирный вариант решения проблемы?

4.4 Решение вопроса путем судебного разбирательства

4.5 Затопили соседи сверху: что делать, если квартира застрахована

4.6 Какие документы необходимы для обращения в суд 4.7 Действия после вынесения судебного решения

5 Подводя итог

Первый шаг при возникновении подобной ситуации

Первое, что следует сделать, это постараться устранить саму причину. Поднявшись наверх, сказать соседям о произошедшем — ведь они могут быть даже не в курсе происходящего. Если есть возможность, необходимо перекрыть воду при помощи аварийных кранов. Независимо от того, получилось это или нет, нужно позвонить в аварийную службу и описать диспетчеру ситуацию. Обязательно уточните фамилию, имя и отчество принявшего заявку и ее номер. Это поможет впоследствии, если дело придется доводить до суда. Куда обращаться, если топят соседи сверху, обычно написано на информационных досках в подъезде, но желательно, чтобы номер аварийной службы управляющей компании был всегда под рукой.

Конечно, во всем можно найти свои плюсы, но не нужно бросаться в крайности

Очень важно! В разговоре с затопившими Вас соседями следует вести себя сдержанно и корректно, что убережет не только Ваши нервы, но и защитит от возможных исков в суд за оскорбления. Да и отношения с соседями портить не стоит, ведь такое может случиться практически с каждым.

Что делать, чтобы избежать короткого замыкания

Самое опасное в такой ситуации, это возможность замыкания электропроводки. Для того, чтобы потоп не превратился еще и в пожар, следует немедленно после обнаружения того, что Вас начали затапливать, отключить напряжение в квартире с вводного автомата. Он находится, обычно, в подъезде, в силовом щите. По сути, это одно из первых действий из списка «что делать, если затопили соседи сверху».

Необходимо постараться спасти то, что еще не промокло

Как минимизировать ущерб от затопления квартиры

Если с соседями связаться не удалось, и вода продолжает стекать по стенам и трубам отопления, после вызова аварийной бригады следует постараться минимизировать ущерб. Необходимо вынести из квартиры или затапливаемой комнаты всю бытовую технику и электронику, а также вещи, которые не успели пострадать. Хорошо, если топит только одну комнату (если слово «хорошо» в таком случае вообще уместно). В этом случае можно перенести вещи в другое помещение. А вот если они перемещаются в подъезд, стоит обеспечить присмотр за ними. В наше время желание прихватить что-либо из «бесхозной» электроники может возникнуть у многих.

После отключения напряжения и перемещения непострадавших от потопа вещей в безопасное место, остается только дожидаться приезда аварийно-ремонтной бригады.

Это не монтаж. Натяжные потолки действительно выдерживают вес большого количества воды

Что делать и куда обращаться, если затопили соседи сверху — этапы разбирательства

Не нужно паниковать и хвататься за голову: «Залили квартиру соседи сверху! Что делать?». Как говорил небезызвестный Карлсон: «Спокойствие, только спокойствие. Дело то житейское». После устранения причины необходимо вызвать сотрудников управляющей компании для производства осмотра и составления акта, в котором в обязательном порядке отражаются не только повреждения, нанесенные затоплением, но и причины его возникновения. Сейчас пошагово разберемся с алгоритмом последующих действий. Что же делать, если затопило квартиру:

Для начала комиссией устанавливается виновник случившегося — это могут быть соседи сверху или управляющая компания;

Далее все фиксируется в акте. Нужно проследить, чтобы все в нем было указано верно;

После решается вопрос о том, в каком порядке будет производиться возмещение ущерба — это может быть мировое соглашение с виновником, судебный порядок или обращение в страховую компанию в случае наличия полиса;

Если виновный отказывается возместить ущерб, а страховки нет, следует озаботиться сбором всех необходимых документов для обращения в суд.

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Разберем эти действия подробнее.

Установление виновного — кто этим должен заниматься?

Виновного в затоплении должна определить комиссия, однако не следует полностью на нее полагаться. Нужно настоять на том, чтобы в нее, помимо работников управляющей компании были включены и независимые эксперты. Это могут быть даже знакомые, которые имеют образование в области сантехники. В этом случае у управляющей компании будет меньше соблазнов свалить вину на соседей в случае вины УК.

Сам акт может быть составлен и самостоятельно, в случае отказа управляющей компании направить по вызову своих сотрудников. В этом случае необходимо пригласить двоих соседей в качестве понятых. Их подписи обязательны в акте. Составляется он в трех экземплярах, один из которых остается у пострадавшего, второй вручается виновнику, ну а третий направляется в УК.

А вот потолки из гипсокартона потоп не переносят — материал моментально впитывает воду и разрушается

Если есть возможность, то пострадавший должен сделать фотоснимки, они помогут при разбирательстве в суде, если до этого дойдет дело.

Как правильно зафиксировать факт затопления

Очень важно правильно оформить акт, фиксирующий происшествие и его последствия. Если сотрудники управляющей компании отказались приехать, его придется заполнять самостоятельно. Образец акта о последствиях залива жилого или нежилого помещения можно скачать ниже.

СКАЧАТЬ ОБРАЗЕЦ АКТА О ЗАТОПЛЕНИИ

В этом документе расписываются соседи и, если были приглашены, специалисты, а также потерпевший и виновник. Если виновник отказывается от подписи, об этом делается специальная запись в акте в соответствующей графе.

Очень важно сразу отключить электроэнергию во избежание короткого замыкания

Возможен ли мирный вариант решения проблемы?

На самом деле это будет наилучшим исходом, который позволит не только сохранить нервы и сэкономить время, но и для бюджета виновного он обойдется меньшим ущербом. Ведь все судебные издержки оплачивать придется проигравшей стороне. А если потерпевший составил и собрал все документы как нужно, то в исходе процесса можно не сомневаться.

Важный совет! Если виновник затопления предлагает решить все миром, не составляя акт, то прислушиваться к нему не стоит. Как бы не решился вопрос, акт о последствиях залива помещения должен быть составлен.

Часто люди спрашивают, что делать, если соседи сверху постоянно заливают. Ответ тут один — необходимо правильное оформление и обращение в суд. Часто такая мера довольно сильно мотивирует соседей к тому, чтобы начать более ответственно относиться к своим обязанностям, как квартиросъемщика.

Часто причиной потопа становится неквалифицированная установка сантехники

Решение вопроса путем судебного разбирательства

Если виновный отказывается оплатить причиненный потопом ущерб, а страховка отсутствует, то не остается другого выхода, как обращение с исковым заявлением в суд. В исковые требования смело можно включать и затраты на проведение экспертизы ущерба, если таковая имела место. Иск подается в Мировой Суд по месту проживания.

Полезный совет! Если решено произвести оценку ущерба специалистом, то лучше это делать по прошествии десятидневного срока после подтопления. Это позволит выявить все последствия, в виде вздувшегося паркета или отслоения обоев.

Но бывает и так, что трубы водоснабжения или отопления начинают течь от старости

Затопили соседи сверху: что делать, если квартира застрахована

Порядок действий в этом случае тот же. Составление акта и оценка специалистом ущерба обязательны. Но в этом случае все необходимые бумаги подаются не в суд, а в страховую компанию, в которой оформлялся полис. Именно на их основании и будет выноситься решение о выплате страховой премии. Но здесь есть один нюанс. При оценке ущерба специалистом стоит пригласить и страхового комиссара. Это избавит от доказывания факта затопления по вине соседа сверху в суде, в случае отказа страховой компании выплатить компенсацию.

К составлению акта следует подойти со всей ответственностью

Какие документы необходимы для обращения в суд Перечень необходимых документов в этом случае следующий:

Правильно составленный акт о последствиях залива помещения;

Дефектный акт, выданный жилищно-коммунальным хозяйством или оценщиком;

Смета строительно-ремонтных работ. В случае, если ремонт уже произведен, предоставляется смета расходов с подтверждением, в качестве которого могут быть использованы товарные и кассовые чеки;

Исковое заявление.

Действия после вынесения судебного решения

Если после того, как в пользу пострадавшего вынесено судебное решение, виновник не выплачивает положенную сумму, следует обратиться в тот же суд с заявлением о выдаче исполнительного листа. Этот документ необходимо лично передать в службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства. Но и после этого не стоит надеяться только на них. Нужно быть готовым к тому, что даже их работу потерпевшей стороне придется контролировать. В противном случае есть риск, что дело затянется более чем на три года. Кто-то может спросить, а что же будет по истечении трех лет. По прошествии этого срока, если не было проплат, исполнительное производство прекращается. В этом случае законных оснований к получению компенсации уже не будет.

По прошествии 10 дней можно вызывать оценщика. К этому времени будет виден весь ущерб

Подводя итог

Затопление квартиры соседями сверху, конечно, событие неприятное, но не критичное. А значит не стоит паниковать. Здесь нужна светлая голова, способная трезво оценить ситуацию. Главное — это четкое и поэтапное выполнение всех положенных действий. Только в этом случае можно надеяться на необходимый результат.

А это последствия несвоевременного отключения напряжения при затоплении

Надеемся, что сегодняшняя статья была кому-либо полезна. Все возникшие по ходу ее чтения вопросы можно задать в обсуждениях ниже — мы будем рады на них ответить. Если же у Вас случалось нечто подобное, просим написать об этом, и возможно, кто-то избежит ошибок в подобных ситуациях именно благодаря Вам. А напоследок видео инструкция от юриста: