Сиятельная аристократия Кубани: крупнейшие семейные и бизнес-кланы

Кубань давно является местом нахождения многих крупных компаний и богатых предпринимателей. Только в прошлом году более миллиарда рублей, по данным ФНС, заработали 11 человек. Еще у 16 кубанцев годовой доход превысил 500 млн рублей, а число обладателей годового заработка от 100 до 500 млн и вовсе составило 125 человек.

Крупных по федеральным меркам бизнес-кланов в регионе немного. Всего четыре семьи, тесно интегрированных в жизнь края, могут похвастаться владением здесь огромными личными активами (а не управлением госимуществом или собственностью миноритариев), обладанием крупными земельными наделами, влиянием на жизнь целых муниципалитетов, а также участием в федеральной политике в качестве полноценных акторов.

В свое время Олег Дерипаска сделал важные семейные инвестиции, женившись на родственнице экс-президента Бориса Ельцина Татьяне Юмашевой. Сейчас дядя миллиардера Алексей Езубов отстаивает интересы кубанского бизнеса в качестве депутата Госдумы . СМИ сообщали, что он фигурировал в «Райском досье», представляющем очередную утечку о владельцах офшорах по всему миру. Согласно документам Appleby, депутат-единоросс Алексей Езубов руководил офшором Air Cloud Services Limited (по крайней мере, до 2013 года). Основным активом компании является частный самолет Gulfstream G550, сообщает «РБК Юг».

В Усть-Лабинском районе миллиардер Дерипаска провел значительную часть детства и здесь же впервые начал работать. Сейчас он является одним из крупнейших налогоплательщиков региона. В районе находится резиденция бизнесмена, которую недавно посещал основатель одного из крупнейших онлайн-магазинов мира Alibaba.com Джек Ма . Сам Дерипаска здесь бывает наездами.

В число основных бизнес-активов Олега Дерипаски на Кубани входит базирующийся в Усть-Лабинском районе агрохолдинг „Кубань“, который объединяет десять молочно-товарных ферм, мясоперерабатывающий комплекс, свиноводческую мегаферму, зерновые элеваторы и еще ряд производств. Земельный банк второго по величине латифундиста края в 2015 году составлял 94 тыс. га. Еще в собственности миллиардера находится „Базэл Аэро“, управляющий аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы (а до продажи актива — и Геленджика).

О влиянии Олега Дерипаски на Кубани говорят его регулярные встречи с Вениамином Кондратьевым (и даже совместное присутствие на одном из казачьих парадов), а также наличие в числе вице-губернаторов края выходца из Усть-Лабинского района — Анатолия Вороновского. А экс-директор агрохолдинга „Кубань“ Владимир Зюзин сейчас трудится депутатом регионального заксобрания.

На стороне Дерипаски и местный районный суд — с его помощью олигарх одержал сокрушительную победу над Настей Рыбкой и Алексом Лесли, отсудив по 500 тыс. рублей с профурсетки и ее „тренера“.

Семья Ткачевых

База: Выселковский район. Основные активы в регионе: Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, ОАО „Красная Поляна“, „Сочи Парк“.

Сегодня принадлежащий семье Ткачевых агрокомплекс является одним из главных латифундистов России, занимая четвертое место по размеру земельного банка (640 тыс. га в 2017 году). Примечательно, что значительную часть владений компания увеличила в тот момент, когда сам Александр Николаевич занимал пост министра сельского хозяйства РФ (2015–2018 годы). А возглавив в минувшем июне совет директоров агрохолдинга, он признался, что регулярно созванивался с руководством компании, интересуясь положением дел.

Основателем клана являлся отец Александра и Алексея Николай Ткачев , который вместе с сыновьями создал агрокомплекс в 1994 году. На слуху у журналистов также племянница Александра Ткачева Анастасия (была собственницей трубных заводов и совладелицей птицефабрики), дочь Татьяна (была совладелицей компании „Кубанский бекон“), жена Ольга (упоминалась в СМИ в качестве владелицы геленджикской винодельни „Шато де Талю“), мать Любовь Сергеевна (подарившая в прошлом году сыну-госслужащему полмиллиарда рублей), крестница Елена (успела побыть директором и совладелицей целого ряда компаний). Отец последней Сергей Фирстков , бывший акционер агрокомплекса, уже 11 лет возглавляет родной для Ткачева Выселковский район.

По сообщению „Новой газеты“, ссылающейся на местных жителей, одна из резиденций Ткачевых находится рядом с селом Первомайское в Выселковском районе. Хозяйство площадью 500 га, по данным журналистов, называлось базой отдыха работников агрокомплекса. Впрочем, куда более известна так называемая дача Ткачева на Черноморском побережье Туапсинского района, за поломку забора вокруг которой были осуждены кубанские экологи. Ее базой отдыха для сотрудников агрокомплекса на встрече с блогерами 2013 году назвал сам Александр Ткачев.

Резонансной стала история, когда Сбербанк продал свой курорт (один из трех крупнейших) в Красной Поляне на аукционе всего с одним участником. Договор о продаже горнолыжного курорта „Горная карусель“ (с комплексом „Горки Город“) за 35 млрд руб. структура Сбербанка заключила с компанией „Курорт плюс“, зарегистрированной меньше месяца до сделки. О владельцах компании почти ничего не известно, сообщало тогда РБК. А как писал журнал Forbes, „двое федеральных чиновников и двое источников, знакомых с деталями сделки, утверждают“, что „Курорт плюс“ был близок к Александру Ткачеву. По данным Forbes, формальной аффилированности Ткачева или членов его семьи с „Курорт плюс“ нет, но сама компания принадлежит московскому ООО „Бизнес курорт“, которое, в свою очередь, на 100% принадлежало Анне Прудченко, а гендиректором является Вадим Трукшин. Оба они участвовали в бизнес-проектах, в которых появлялись члены семьи Ткачевых.

Семья Титовых

База: поселок Абрау-Дюрсо. Основные активы в регионе: группа компаний „Абрау-Дюрсо“.

Этому семейному клану больше всех подходит эпитет „аристократический“, поскольку, по утверждению Бориса Титова , прадед был дворянином и начальником системы исправительных заведений при Николае II . Сейчас же потомок славного рода является председателем „Партии Роста“, уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей. В 2018-м он сам участвовал в выборах президента.

По данным базы СПАРК, Борису Титову принадлежит 100% уставного капитала в ООО „Актив Капитал“. Генеральным директором этой компании значится сын Бориса Титова — Павел Титов . Именно эта фирма является головной для ПАО „Абрау-Дюрсо“ , которая, в свою очередь, управляет ЗАО „Абрау-Дюрсо“ (производство вина из винограда) и ООО „Абрау-Дюрсо“ (выращивание винограда). Семье Титова подконтрольны еще ряд предприятий в сфере виноделия и Центр винного туризма Абрау-Дюрсо, работающий в сфере туриндустрии.

Абрау-Дюрсо — это один из двух крупнейших туристических кластеров (наравне с Красной Поляной), созданных на Кубани позле распада СССР почти с нуля. Чтобы возглавить отцовское наследие, Павлу Титову пришлось вернуться из Британии, гражданином которой он является и в которой успел поработать финансовым аналитиком в компании Merrill Lynch. Примечательно, что уже в этом году Борис Титов заявил о постоянном переезде сюда, хотя родным городом для него является Москва, где ему приходится проводить много времени по долгу госслужбы.

А в законодательном собрании Кубани интересы Абрау-Дюрсо представляет исполнительный директор одноименного завода Юлия Пархоменко , которая была избранная депутатом от Анапы и Новороссийска.

Семья Литваков-Меткиных

База: Тамань. Основные активы в регионе: группа компаний „Таманьнефтегаз“.

В основе клана лежит родственная связь бельгийского бизнесмена с русскими корнями Мишеля Литвака с политиком и бизнесменом Александром Меткиным, которые приходятся друг другу зятем и тестем. Примечательно, что Литвак с женой Светланой Меткиной (голливудская актриса и продюсер) и детьми проживают в Западной Европе. А на Кубани предприниматель бывает лишь наездами.

А вот его тесть Александр Меткин в прошлом году сложил с себя полномочия депутата Госдумы, чтобы не быть ими обремененным и активно развивать бизнес, включая „Таманьнефтегаз“ — оператора терминала углеводородов мощностью 10,5 млн тонн в год, предназначенного для экспорта углеводородов в Турцию. Должность гендиректора этой компании он занимал до 2013 года, когда уступил ее Мишелю Литваку.

А сама кубанская компания сегодня является ключевым проектом для всей группы ОТЭКО, созданной Литваком в 90-е годы. Холдинг, некогда строившийся вокруг железнодорожной перевозки нефти, сегодня находится в стадии продажи подвижного состава из 14,5 тыс. цистерн структурам Геннадия Тимченко , что позволит владельцу сконцентрироваться на создании портово-индустриального парка и терминалов в порту Тамань мощностью 20 млн тонн в год, сообщает РБК.

Сейчас ОТЭКО завершает строительство еще одного сухогрузного терминала мощностью 35 млн тонн в год. Пока же сделка не завершилась, ОТЭКО по-прежнему входит в топ-5 крупнейших владельцев цистерн в России. Кстати, именно принадлежащая Литваку ОТЭКО должна была стать спонсором созданного на основе „Кубани“ нового футбольного клуба. Однако Литвак не смог договориться с властями края (по слухам, из-за названия), и в итоге сделка сорвалась.