Сызранскому МУП «ЖЭС» не удалось преобразоваться в АО

Долг МУП «ЖЭС» перед энергокомпанией уже превысил 690 млн рублей.

Попытка завершения реорганизации МУП «Жилищно-эксплуатационная служба» в АО была предпринята этим летом в обход запрета УФССП по Самарской области. После реорганизации должника, по мнению «ЭнергосбыТ Плюс», «за старой вывеской могли остаться только стул, стол и многомиллионные долги, а все активы могли уйти к новой фирме».

"Мы намерены всеми законными способами вернуть средства жителей Сызрани, оплаченные за коммунальные платежи, но не поступившие на счета энергетиков. Мы уже обратились в правоохранительные органы с просьбой тщательно проверить хозяйственную деятельность муниципального предприятия и выяснить причины образования столь гигантской задолженности. Кроме того, подан иск о признании сызранского муниципального предприятия банкротом", — отметил директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин.

Аналогичную схему ухода от коммунальных долгов в свое время опробовал целый ряд управляющих компаний Тольятти. Причем в этом городе правоохранительные органы уже добились уголовных наказаний для нескольких директоров УК, в которых нецелевым или мошенническим способом расходовались деньги, собранные с горожан на оплату отопления.