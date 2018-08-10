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Новый водозабор построят в Цимлянске
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Новый водозабор построят в Цимлянске 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Новый водозабор планируется построить в Цимлянске.
Согласно информации из официальных источников, водозабор предполагается построить в 2020-2022 годах.
По итогам рабочей поездки в Цимлянский район донской губернатор Василий Голубев распорядился выделить более 6 млн рублей на проведение в 2018 году инженерных изысканий в рамках подготовки к строительству.
В 2019 году в областном бюджете планируется предусмотреть более 52,5 млн рублей на проектирование водозабора.
По данным областного министерства ЖКХ, в настоящее время физический износ сетей водоснабжения в Цимлянске составляет около 100%.
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