Новый водозабор построят в Цимлянске

Новый водозабор планируется построить в Цимлянске.

Согласно информации из официальных источников, водозабор предполагается построить в 2020-2022 годах.

По итогам рабочей поездки в Цимлянский район донской губернатор Василий Голубев распорядился выделить более 6 млн рублей на проведение в 2018 году инженерных изысканий в рамках подготовки к строительству.

В 2019 году в областном бюджете планируется предусмотреть более 52,5 млн рублей на проектирование водозабора.

По данным областного министерства ЖКХ, в настоящее время физический износ сетей водоснабжения в Цимлянске составляет около 100%.