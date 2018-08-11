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Мэрия Омска оплатит охрану перехода на Любинском проспекте
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Мэрия Омска оплатит охрану перехода на Любинском проспекте 

АиФ-Омск 22 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Аукцион на право заключения контракта по охране имущества и общественного порядка в подземном переходе на Любинском проспекте объявлен в Омске.
Согласно условиям, сотрудники ЧОП будут нести вахту 2 928 часов (или 122 дня). В их обязанности будет входить также установка видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнаизации. Начальная (максимальная) цена контракта — 273,3 тысячи рублей.
Напомним, ремонт перехода обошелся в 2 млрд рублей. Вандалы не раз разбивали там стеклянный навес, разрисовывали переход граффити, портили лавочки и мусорили.
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