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Профсоюзу удалось договориться с руководством завода Volkswagen в Калуге
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Профсоюзу удалось договориться с руководством завода Volkswagen в Калуге 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Представители калужского подразделения профсоюза МПРА провели переговоры с директором по персоналу завода Volkswagen Дитером Нойхойзером, говорится в сообщении МПРА на странице в соцсети «ВКонтакте».
В понедельник на производстве началась так называемая итальянская забастовка — сотрудники логистики сборочного производства в знак протеста против вывода рабочих мест в аутсорсинг замедлили производство, педантично соблюдая правила — снизили скорость транспортных средств с 10 до 5 км/ч, как это предусмотрено инструкциями по технике безопасности. Свою обеспокоенность сотрудники также выразили в обращении к руководству предприятия.
"Сегодня в 13:00 состоялись переговоры между директором по персоналу Дитером Нойхойзером и представителями профсоюза МПРА Дмитрием Трудовым и Анной Царёвой по вопросу вывода рабочих мест в аутсорсинг. Большую часть переговоров заняли взаимные обвинения в неконструктивных и непартнёрских действиях. Однако в заключительной части переговоров сторонам удалось договориться и заключить соглашение", — говорится в сообщении профсоюза.
Как отмечается, суть соглашения заключается в том, что работодатель обязуется информировать профсоюзы о планировании изменения структуры предприятия и вывода рабочих мест в аутсорсинг, согласовывать с профсоюзом данные вопросы и проводить с профсоюзом консультации по вопросу целесообразности вывода рабочих мест и предоставления сотрудникам дополнительных гарантий.
"У профсоюзов будет запрашиваться мотивированное мнение. При отказе работодателя учесть мнение профсоюзов автоматически возникнет коллективно-трудовой спор, который даёт работникам и профсоюзу законное право на организацию полноценной забастовки", — подчеркивает МПРА.
Калужский завод Volkswagen Group Rus расположен в технопарке «Грабцево» в Калуге. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод по производству бензиновых двигателей 1.6 MPI серии EA211. На данный момент на заводе производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, его максимальная мощность составляет 225 тысяч автомобилей в год.
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