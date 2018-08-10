На реконструкцию Выборга в Ленинградской области направят 1,8 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. / ТАСС /. На реконструкцию исторической застройки Выборга в Ленинградской области будет выделено 1,8 млрд руб. в рамках реализации федеральной программы комплексного развития территорий и инфраструктуры малых исторических поселений, которая будет реализована совместно с Новым банком развития БРИКС. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Новый банк развития БРИКС одобрил финансирование проекта по восстановлению Выборга в составе программы комплексного развития территорий и инфраструктуры малых исторических поселений. В рамках проекта на реставрацию объектов культурного наследия, реконструкцию и восполнение утрат исторической застройки, регенерацию территорий, модернизацию инженерии, благоустройство и продвижение поселения на мировом уровне будет направлено 1,8 млрд рублей. Не менее 25% от этой суммы будет выделено из средств регионального бюджета", — сообщили в пресс-службе.

Ранее во время посещения Выборга министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил о запуске в 2019 году программы восстановления малых исторических городов России. По данным министерства, проект по повышению туристической привлекательности городов планируют реализовать с Новым банком развития БРИКС, который намерен выделить на эти цели 220 млн долларов. Средства на реставрацию памятников и модернизацию городской инфраструктуры получат девять городов: Торжок, Выборг, Гороховец, Чистополь, Суздаль, Ростов, Старая Русса, Арзамас и Тутаев.

Выборг Ленинградской области признан историческим поселением федерального значения в 2010 году. В 2015 году министерство культуры РФ установило границы исторического поселения и признало объектами охраны 355 памятников архитектуры на территории старого города. За счет средств федерального и областного бюджетов в настоящее время идет реставрация Башни Олафа и Часовой башни, на ряде исторических объектов работы уже завершены. Региональные власти подготовили документы для реализации еще 12 проектов по реставрации объектов культурного наследия в Выборге.