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Одобрено финансирование проекта по восстановлению Выборга на 1,8 млрд рублей
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Одобрено финансирование проекта по восстановлению Выборга на 1,8 млрд рублей 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Новый банк развития БРИКС одобрил финансирование проекта по восстановлению Выборга в составе программы «Комплексного развития территорий и инфраструктуры малых исторических поселений».
Выборг включен в программу «большие инвестиции» по итогам конкурса. В рамках проекта на реставрацию объектов культурного наследия, реконструкцию и восполнение утрат исторической застройки, регенерацию территорий, модернизацию инженерии, благоустройство и продвижение поселения на мировом уровне будет направлено 1,8 млрд рублей. Не менее 25% от этой суммы будет выделено из средств регионального бюджета.
«Выборг уже сегодня стал фактически огромной реставрационной мастерской. В проект вовлечены различные источники финансирования. Надеюсь, это позволит нам в достаточно сжатые сроки вернуть городу исторический облик, заново открыть его для российских и зарубежных туристов», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Напомним, за счет средств федерального и областного бюджетов выполняются масштабные работы по восстановлению Башни Олафа и Часовой башни, завершены — на Башне Ратуши. С привлечением средств областного бюджета завершены работы по реставрации «Дома купеческой гильдии». Для посещения открыт уникальный объект — каземат в левом фланке бастиона «Панцерлакс». Готовы к реализации еще 12 проектов по реставрации объектов культурного наследия, которые прошли одобрение Минкульта.
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