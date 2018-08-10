Одобрено финансирование проекта по восстановлению Выборга на 1,8 млрд рублей

Новый банк развития БРИКС одобрил финансирование проекта по восстановлению Выборга в составе программы «Комплексного развития территорий и инфраструктуры малых исторических поселений».

Выборг включен в программу «большие инвестиции» по итогам конкурса. В рамках проекта на реставрацию объектов культурного наследия, реконструкцию и восполнение утрат исторической застройки, регенерацию территорий, модернизацию инженерии, благоустройство и продвижение поселения на мировом уровне будет направлено 1,8 млрд рублей. Не менее 25% от этой суммы будет выделено из средств регионального бюджета.

«Выборг уже сегодня стал фактически огромной реставрационной мастерской. В проект вовлечены различные источники финансирования. Надеюсь, это позволит нам в достаточно сжатые сроки вернуть городу исторический облик, заново открыть его для российских и зарубежных туристов», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко