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Совместные покупки в «ВКонтакте» могут дорого обойтись
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Совместные покупки в «ВКонтакте» могут дорого обойтись 

Время бухгалтера 1 час назад
Предприниматель работал по УСН «Доходы», сдавая в аренду грузовики. В то же время его супруга и ее подруга создали в сети «ВКонтакте» группу совместных покупок: они собирали деньги с физлиц и переводили их на расчетный счет предпринимателя, а тот закупал вещи у оптовиков и переправлял их в пункт выдачи, который сам же и арендовал. Жена предпринимателя и ее подруга передавали вещи покупателям.
Налоговики, проводя проверку, выявили эту схему и доначислили предприимчивому гражданину единый налог по УСН, пени и штраф. Мужчина с этим не согласился и обратился в суд с требованием признать решение чиновников недействительным. Суды первых двух инстанций его требование не удовлетворили, поскольку посчитали применение схемы ухода от налогов доказанной.
Датой получения доходов НК РФ признает дату, когда на счет плательщика поступили деньги — то есть предоплата заказанных товаров. Суды признали эти средства доходами от предпринимательской деятельности, однако в декларации по УСН истец их не указал. Налоговики же, найдя неучтенные доходы, правомерно начислили на них налог, пени и штрафы.
Кассационная инстанция поддержала вывод предыдущих судов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.06.2018 № А26-7023/2017
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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