В достроенных домах жилого комплекса дадут тепло уже этой осенью

В жилом комплексе «Марьино Град» завершаются работы в котельной. На данный момент ведётся подготовка исполнительной документации, чтобы передать ее к сдаче в эксплуатацию. Это позволит, при наступлении отопительного сезона, обеспечить подачу тепла в жилые дома с полной строительной готовностью. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания на строительных площадках жилых корпусов «Марьино Град», «Спортивный квартал» и «Спорт Таун», которое провел заместитель Председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров

В ходе совещания с участием представителя от Минстроя России и инициативных групп дольщиков трех жилых комплексов руководитель проекта Capital Group рассказал том, как продвигаются строительные работы.

На данный момент на объекте идут работы по устройству газопровода. «Ввод в эксплуатацию котельной и газопровода позволит подготовить объект к подаче теплоносителя и при наступлении отопительного сезона обеспечить подачу тепла в жилые дома с полной строительной готовностью», — пояснил руководитель проекта. Вместе с тем, ведутся работы по устройству электросетей. В августе ожидается получение заключения от Мосгосэкспертизы.

В жилом комплексе «Спорт Таун» продолжаются строительные работы на корпусах № 1-4, 12, 13 и 22, а также идут подготовительные работы по домам № 5, 6, 9. В августе завершаются работы по основным магистральным сетям хозбытовой и ливневой канализации.

Как рассказал руководитель проекта, по корпусам 1-3, 7-10 жилого комплекса «Спортивный квартал» в полном объеме выполнены наружные механические сети, слаботочные сети и энергоснабжение. Так, в период август — сентябрь планируется подача тепла в жилые корпуса. Внутреннюю отделку в корпусах № 7 и 8 планируется завершить в конце августа-середине сентября. По корпусу № 9 данные работы уже выполнены. Вместе с тем, ведутся работы по отделке фасадов на корпусах № 2-3, 7-8, 10. Их планируется завершить в конце сентября.

Напомним, 15 ноября 2017 года Capital Group возобновила работы на площадках жилого комплекса «Марьино Град» и жилого комплекса «Спортивный квартал». Ранее компания (в лице ООО «Строй Ресурс») подписала договоры с ООО «МарьиноСтрой», ООО «СтройПлюс», ООО «МарьиноСтройГрупп» о выполнении функций технического заказчика для завершения строительства объектов в поселении Филимонковское. Застройщиками объектов остаются вышеуказанные компании. Завершение строительства запланировано в конце 2018 года — апреле 2019 года.