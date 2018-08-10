Ещё
В достроенных домах жилого комплекса дадут тепло уже этой осенью
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
67.09
76.50
77.00
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.59
+0.14 Золото
1212.65
–0.04 РТС
1079.11
–0.11
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1441
–0.0214
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

В достроенных домах жилого комплекса дадут тепло уже этой осенью 

Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве 55 минут назад
В жилом комплексе «Марьино Град» завершаются работы в котельной. На данный момент ведётся подготовка исполнительной документации, чтобы передать ее к сдаче в эксплуатацию. Это позволит, при наступлении отопительного сезона, обеспечить подачу тепла в жилые дома с полной строительной готовностью. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания на строительных площадках жилых корпусов «Марьино Град», «Спортивный квартал» и «Спорт Таун», которое провел заместитель Председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.
В ходе совещания с участием представителя от Минстроя России и инициативных групп дольщиков трех жилых комплексов руководитель проекта Capital Group рассказал том, как продвигаются строительные работы.
На данный момент на объекте идут работы по устройству газопровода. «Ввод в эксплуатацию котельной и газопровода позволит подготовить объект к подаче теплоносителя и при наступлении отопительного сезона обеспечить подачу тепла в жилые дома с полной строительной готовностью», — пояснил руководитель проекта. Вместе с тем, ведутся работы по устройству электросетей. В августе ожидается получение заключения от Мосгосэкспертизы.
В жилом комплексе «Спорт Таун» продолжаются строительные работы на корпусах № 1-4, 12, 13 и 22, а также идут подготовительные работы по домам № 5, 6, 9. В августе завершаются работы по основным магистральным сетям хозбытовой и ливневой канализации.
Как рассказал руководитель проекта, по корпусам 1-3, 7-10 жилого комплекса «Спортивный квартал» в полном объеме выполнены наружные механические сети, слаботочные сети и энергоснабжение. Так, в период август — сентябрь планируется подача тепла в жилые корпуса. Внутреннюю отделку в корпусах № 7 и 8 планируется завершить в конце августа-середине сентября. По корпусу № 9 данные работы уже выполнены. Вместе с тем, ведутся работы по отделке фасадов на корпусах № 2-3, 7-8, 10. Их планируется завершить в конце сентября.
Напомним, 15 ноября 2017 года Capital Group возобновила работы на площадках жилого комплекса «Марьино Град» и жилого комплекса «Спортивный квартал». Ранее компания (в лице ООО «Строй Ресурс») подписала договоры с ООО «МарьиноСтрой», ООО «СтройПлюс», ООО «МарьиноСтройГрупп» о выполнении функций технического заказчика для завершения строительства объектов в поселении Филимонковское. Застройщиками объектов остаются вышеуказанные компании. Завершение строительства запланировано в конце 2018 года — апреле 2019 года.
Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве: последние новости
Завершено возведение монолита торгово-гостиничного комплекса в Южном Бутове Разрешительную документацию для достройки дома СУ-155 в Северном Чертанове позволит оформить подписание инвестконтракта Москомстройинвест выдал 42 заключения о соответствии застройщика в июле 2018 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США могут заставить Россию отказаться от доллара247
Американская ловушка: рубль ушел в пике372
Пенсионерам запретят продавать квартиры354
«Северному потоку-2» нашли альтернативу35
Найден способ спасти «зависшие пенсии»8
Видео
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
00:46
ЦБ назвал причину падения рубля
Экономика
04:44
Впервые за 2 года: доллар превысил 67 рублей
Рынки
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение