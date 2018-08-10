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В элитном коттеджном поселке Охта-Йоки должникам отключили газ за неуплату
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В элитном коттеджном поселке Охта-Йоки должникам отключили газ за неуплату 

Ivyborg.ru 50 минут назад
Специалисты регионального отделения "Газпром" вместе с сотрудниками газораспределения прошли с рейдом по отключению абонентов-должников.
Помимо Красносельского района Петербурга, отключения прошли в Гатчинском, Выборгском и Ломоносовском районах области. В регионе остановили газоснабжение должникам в поселках Новоселье, Пески, Мины, Вырица и Никольское, а также в коттеджном поселке Охта-Йоки. Размер долга у абонентов составляет от 4 тысяч рублей. Самую большую сумму долга в 137 тыс. накопил абонент из поселка Охта-Йоки.
Сообщают что рейды по отключению должников будут продолжаться. Абонентам рекомендуется не допускать просрочки, а в случае проблем с оплатой обращаться в организацию поставляющую газ. Там помогут решить проблему и найти выход.
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