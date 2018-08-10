В элитном коттеджном поселке Охта-Йоки должникам отключили газ за неуплату

Специалисты регионального отделения "Газпром" вместе с сотрудниками газораспределения прошли с рейдом по отключению абонентов-должников.

Помимо Красносельского района Петербурга, отключения прошли в Гатчинском, Выборгском и Ломоносовском районах области. В регионе остановили газоснабжение должникам в поселках Новоселье, Пески, Мины, Вырица и Никольское, а также в коттеджном поселке Охта-Йоки. Размер долга у абонентов составляет от 4 тысяч рублей. Самую большую сумму долга в 137 тыс. накопил абонент из поселка Охта-Йоки.

Сообщают что рейды по отключению должников будут продолжаться. Абонентам рекомендуется не допускать просрочки, а в случае проблем с оплатой обращаться в организацию поставляющую газ. Там помогут решить проблему и найти выход.