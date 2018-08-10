Центр соцпомощи «Восточное Дегунино» присоединится к акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!»

Благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» стартует в столице 23 августа. В рамках нее в центре социальной помощи «Восточное Дегунино» будут принимать вещи и канцелярские принадлежности для школьников из нуждающихся семей. Об этом сообщила специалист по социальной работе ЦСПСиД «Восточное Дегунино», отвечающая за акцию, Светлана Орлова.

— В пункт сбора можно принести хорошие вещи, из которых вырос ваш ребенок, ранцы, канцелярские принадлежности. Также 23 августа будет организована специальная палатка, где будут принимать вещи у желающих помочь, — поделилась подробностями Светлана Орлова

Приносить вещи в ЦСПСиД «Восточное Дегунино», расположенный по адресу улица 800-летия Москвы, дом 30, можно с 23 по 31 августа с 9.00 до 18.00. Специальная палатка будет работать 23 августа напротив торгового центра по адресу Дубнинская улица, дом 30 с 9.00 до 17.00. (мю)