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Центр соцпомощи «Восточное Дегунино» присоединится к акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!»
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Центр соцпомощи «Восточное Дегунино» присоединится к акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!» 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 35 минут назад
Благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» стартует в столице 23 августа. В рамках нее в центре социальной помощи «Восточное Дегунино» будут принимать вещи и канцелярские принадлежности для школьников из нуждающихся семей. Об этом сообщила специалист по социальной работе ЦСПСиД «Восточное Дегунино», отвечающая за акцию, Светлана Орлова.
— В пункт сбора можно принести хорошие вещи, из которых вырос ваш ребенок, ранцы, канцелярские принадлежности. Также 23 августа будет организована специальная палатка, где будут принимать вещи у желающих помочь, — поделилась подробностями Светлана Орлова.
Приносить вещи в ЦСПСиД «Восточное Дегунино», расположенный по адресу улица 800-летия Москвы, дом 30, можно с 23 по 31 августа с 9.00 до 18.00. Специальная палатка будет работать 23 августа напротив торгового центра по адресу Дубнинская улица, дом 30 с 9.00 до 17.00. (мю)
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