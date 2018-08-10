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Испугавшись запрета на выезд из страны и лишения прав, вологжанин заплатил долг по алиментам
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Испугавшись запрета на выезд из страны и лишения прав, вологжанин заплатил долг по алиментам 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Около 420 тысяч рублей долга по алиментам накопил вологжанин. На призывы судебных приставов вологжанин не реагировал, поэтому исполнители судебных решений пошли на более жесткие меры.
В частности, они ограничили ему выезд из страны, а также предупредили, что намерены временно приостановить действие водительского удостоверения. Это подействовало на должника, он полностью погасил задолженность.
А вот трем жителям Кичм-Городецкого района, помимо долга по алиментам, теперь нужно оплатить еще и штраф. За неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей в отношении них составлены материалы об административном правонарушении. Один из них накопил долг перед сыном почти в 300 тысяч рублей. Суд наказал его 60 часами обязательных работ. В числе должников и две женщины, лишенные родительских прав. У одной долг составляет 300 тысяч рублей, у второй — один миллион. Неплательщицам назначено по 40 и 50 часов обязательных работ соответственно.
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