Испугавшись запрета на выезд из страны и лишения прав, вологжанин заплатил долг по алиментам 

Около 420 тысяч рублей долга по алиментам накопил вологжанин. На призывы судебных приставов вологжанин не реагировал, поэтому исполнители судебных решений пошли на более жесткие меры.
В частности, они ограничили ему выезд из страны, а также предупредили, что намерены временно приостановить действие водительского удостоверения. Это подействовало на должника, он полностью погасил задолженность.
А вот трем жителям Кичм-Городецкого района, помимо долга по алиментам, теперь нужно оплатить еще и штраф. За неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей в отношении них составлены материалы об административном правонарушении. Один из них накопил долг перед сыном почти в 300 тысяч рублей. Суд наказал его 60 часами обязательных работ. В числе должников и две женщины, лишенные родительских прав. У одной долг составляет 300 тысяч рублей, у второй — один миллион. Неплательщицам назначено по 40 и 50 часов обязательных работ соответственно.