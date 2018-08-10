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Испания: Pay TV и VOD растут, FTA летом падает
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Испания: Pay TV и VOD растут, FTA летом падает 

Ruvod.com 57 минут назад
Фото: Ruvod.com
Потребление платного ТВ и VOD в Испании в летний период существенно растёт, в отличие от эфирных каналов, потребление которых падает.
Отчет консалтинговой компании Barlovento Comunicacion показывает, что в августе потребление FTA сократилось на 53 минуты до 173 минут в день, тогда как потребление платного ТВ и VOD заметно выросло.
В августе 26 млн человек ежедневно смотрят ТВ (минус 23%), против 32 млн в среднем в остальное время года, из которого январь и февраль рекордсмены по времени телесмотрения.
Мужчины и люди в возрасте до 45 лет составляют тот сегмент аудитории, кто больше смотрит ТВ дома в летний период, наиболее активно в Андалусии, в августе на 1% больше, а в Мадриде на 1,6% меньше.
Телереклама в августе также снижается в среднем до €121 млн, что составляет 6% от общих годовых вложений.
ИСТОЧНИК: Advanced Television
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