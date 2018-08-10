Экономия или рекламный ход: вся правда о «выгодных» бытовых приборах

Фото: okbedrooms.com Лампы накаливания или светодиодные?

Мыть руками или в посудомойке?

Нужны ли счетчики воды?

Рекламная индустрия навязывает нам идею о том, что старые добрые бытовые приборы не только менее функциональны, но и не настолько экономичны, как их «потомки», созданные по последнему слову техники. Рассказываем в цифрах, помогают ли светодиодные лампочки, счетчики на воду и посудомоечные машины сберечь семейный бюджет.

1. Лампы накаливания или светодиодные?

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Средняя стоимость лампы накаливания, потребляющей 60 Вт за час, — всего 10 рублей. За год такая лампа заставит вас потратить около 460 рублей. А если в вашем доме работает десяток ламп накаливания, это будет стоить уже 4,6 тыс. рублей. Галогенные лампы гораздо экономичнее: они служат на 10 лет дольше, а энергии потребляют вдвое меньше, чем их более «бюджетные» аналоги. Стоят они в среднем 42 рубля, зато в день использование одной такой лампы обойдется всего в 72 копейки. Таким образом, заменив десять ламп накаливания на десять галогенных, в год вы сможете сэкономить около 2 тыс. рублей.

Но пальма первенства по размеру экономии по праву принадлежит светодиодной лампочке. Ее непрерывная работа в течение пяти часов кряду обойдется вам в 21 копейку. Таким образом, сэкономить удастся более 3,8 тыс. рублей в год.

2. Мыть руками или в посудомойке?

Фото: parents.ru Посудомоечные машины — это удобно, но вовсе не так экономично, как утверждают герои рекламы. Средняя бюджетная посудомойка будет стоить вам около 18 тыс. рублей, еще 2 тысячи можно сразу откладывать на ее установку. А еще вам потребуются специальные моющие средства. Итак, если пользоваться машиной трижды в неделю на протяжении пяти лет, один запуск обойдется вам примерно в 36 рублей (из расчета 6 рублей за универсальную таблетку, 60 копеек за воду и 3,8 рубля за электричество).

Если мыть посуду руками, понадобится моющее средство (около 1 рубля на одно мытье посуды), 50 литров теплой воды (еще 6,7 рубля). То есть одна ручная мойка обойдется вам всего в 7,7 рубля против 36.

3. Нужны ли счетчики воды?

Фото: pikabu.ru Если в квартире имеются счетчики воды, то ежемесячная плата на одного человека составляет примерно 429,6 рубля.

Если счетчиков нет, с собственников просят фиксированную плату — вместе с водоотведением 1 395,6 рубля (по тарифам Москвы). То есть, установив счетчик, вы будете экономить более 11 тыс. рублей в год.

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По материалам sravni.ru.