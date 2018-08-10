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Экономия или рекламный ход: вся правда о «выгодных» бытовых приборах
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Экономия или рекламный ход: вся правда о «выгодных» бытовых приборах 

В городе N 55 минут назад
Фото: В городе N
Фото: okbedrooms.com  Лампы накаливания или светодиодные?
Мыть руками или в посудомойке?
Нужны ли счетчики воды?
Рекламная индустрия навязывает нам идею о том, что старые добрые бытовые приборы не только менее функциональны, но и не настолько экономичны, как их «потомки», созданные по последнему слову техники. Рассказываем в цифрах, помогают ли светодиодные лампочки, счетчики на воду и посудомоечные машины сберечь семейный бюджет.
1. Лампы накаливания или светодиодные?
Фото: pixabay.com  Читайте также
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Средняя стоимость лампы накаливания, потребляющей 60 Вт за час, — всего 10 рублей. За год такая лампа заставит вас потратить около 460 рублей. А если в вашем доме работает десяток ламп накаливания, это будет стоить уже 4,6 тыс. рублей. Галогенные лампы гораздо экономичнее: они служат на 10 лет дольше, а энергии потребляют вдвое меньше, чем их более «бюджетные» аналоги. Стоят они в среднем 42 рубля, зато в день использование одной такой лампы обойдется всего в 72 копейки. Таким образом, заменив десять ламп накаливания на десять галогенных, в год вы сможете сэкономить около 2 тыс. рублей.
Но пальма первенства по размеру экономии по праву принадлежит светодиодной лампочке. Ее непрерывная работа в течение пяти часов кряду обойдется вам в 21 копейку. Таким образом, сэкономить удастся более 3,8 тыс. рублей в год.
2. Мыть руками или в посудомойке?
Фото: parents.ru  Посудомоечные машины — это удобно, но вовсе не так экономично, как утверждают герои рекламы. Средняя бюджетная посудомойка будет стоить вам около 18 тыс. рублей, еще 2 тысячи можно сразу откладывать на ее установку. А еще вам потребуются специальные моющие средства. Итак, если пользоваться машиной трижды в неделю на протяжении пяти лет, один запуск обойдется вам примерно в 36 рублей (из расчета 6 рублей за универсальную таблетку, 60 копеек за воду и 3,8 рубля за электричество).
Если мыть посуду руками, понадобится моющее средство (около 1 рубля на одно мытье посуды), 50 литров теплой воды (еще 6,7 рубля). То есть одна ручная мойка обойдется вам всего в 7,7 рубля против 36.
3. Нужны ли счетчики воды?
Фото: pikabu.ru  Если в квартире имеются счетчики воды, то ежемесячная плата на одного человека составляет примерно 429,6 рубля.
Если счетчиков нет, с собственников просят фиксированную плату — вместе с водоотведением 1 395,6 рубля (по тарифам Москвы). То есть, установив счетчик, вы будете экономить более 11 тыс. рублей в год.
Ранее ИА «В городе N» рассказывало о том, как сэкономить на отпуске в конце лета. Почитайте, куда будет дешевле всего слетать в августе и сентябре.
По материалам sravni.ru.
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