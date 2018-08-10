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Почти 41% от плана ремонта подъездов на 2018 год уже выполнили в Солнечногорске
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Почти 41% от плана ремонта подъездов на 2018 год уже выполнили в Солнечногорске 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИАМО
В Солнечногорске управляющие компании отремонтировали уже 202 подъезда по губернаторской программе, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Это хороший результат, так как он составляет 40,9% от плана ремонта подъездов на этот год. Ремонтные работы идут с небольшим опережением плановых показателей», — сказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.
По его словам, в этом году в Солнечногорске по программе губернатора «Мой подъезд» будет отремонтировано 495 подъездов. Сводные данные по обеспечению и выполнению ремонта предоставляются муниципалитетами в ежедневном режиме.
Всего в Подмосковье на этот год запланирован ремонт 30 тысяч подъездов из них почти 8 тысяч уже отремонтировали, с начала действия программы ремонт получили более 46,5 тысяч подъездов, всего до конца действия программы будет отремонтировано более 80 тысяч подъездов.
В Подмосковье уже несколько лет реализуется масштабная губернаторская программа «Мой подъезд» — это государственная программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов. Данную программу реализует министерство жилищно-коммунального хозяйства совместно с муниципальными образованиями. Основная задача — в максимально сжатые сроки привести в порядок и облагородить каждый подъезд Подмосковья.
Участие в программе «Мой Подъезд» добровольное, происходит по решению собственников жилья, которое дает возможность жителям самостоятельно выбирать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил, но и определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы.
«Управляющие организации и сами жители подходят к процессу ремонта своего подъезда творчески, чтобы уйти от стандартного, обыденного и скучного ремонта подъездов. Для этого рекомендуем использовать трафареты, монтировать крючки для сумок и мусорные ящики для корреспонденции и ненужной рекламы. Примеры для оформления и списки подъездов размещены на сайте меняемподъезды.рф. Контроль за расходованием средств на ремонт подъездов осуществляется советом дома и Госжилинспекцией», — отметил Хромушин.
Подробная информация о том, как вступить в программу, предельные стоимости ремонта в типовых домах и другая важная информация размещена на информационном ресурсе меняемподъезды.рф, а также на сайтах муниципалитетов и в социальных сетях по хэштэгу #МойПодъезд.
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