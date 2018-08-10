Чиновники проверили, кому в Омске продают алкоголь

Почти 700 нарушений выявила проверка регионального министерства экономики бизнесменов, торгующих спиртными напитками. В министерстве экономики Омской области подвели итоги государственного контроля за оборотом алкогольной продукции за семь месяцев 2018 года. За этот период проверено 698 торговых объектов.

— Составлено 183 протокола по выявленным административным правонарушениям, — уточнили в министерстве. — Рассмотрено 213 дел об административных правонарушениях, относящихся к сфере оборота алкогольной продукции, к нарушителям применены штрафные санкции и вынесены предупреждения за впервые совершенные правонарушения.

Чаще всего нарушают установленные требования предприниматели, торгующие пивом и пивными напитками. Они не предоставляют требуемые по закону декларации об объемах реализованной продукции или нарушают срок подачи отчетности. В число основных нарушений попали случаи продажи пива и пивных напитков в нестационарных торговых объектах, продажи алкоголя после 22:00. Бизнесмены, оказывающие услуги общественного питания, нередко торгуют спиртными напитками на вынос без вскрытия упаковки, как того требует закон.