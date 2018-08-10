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Цистерны упорядочили 

РЖД-Партнер 36 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
В данном документе содержится типовая форма договора, которая регламентирует взаимодействие ОАО «РЖД»с контрагентами при оказании услуг в сфере грузовых перевозок. В ней приводятся права и обязанности сторон, порядок формирования стоимости услуги, расчетов и разрешения споров.
Со стороны ОАО «РЖД» права и обязанности определяются Правилами технической эксплуатации железных дорог РФ и порядком уборки и подачи вагонов, по итогам которых составляется акт общей формы ГУ-23 (в бумажном виде) или ГУ-23ВЦ (при электронном документообороте). Кроме того, в документе перечислены причины, по которым ОАО «РЖД» вправе отклонить заявку на погрузку.
Полный текст документа см. в электронном выпуске № 738 и печатной версии 13–14 (319–320) журнала РЖД-Партнер Документы.
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