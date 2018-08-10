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«Транснефть» ищет подрядчика для размещения рекламы на федеральном ТВ
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«Транснефть» ищет подрядчика для размещения рекламы на федеральном ТВ 

Sostav.ru 24 минуты назад
Фото: Sostav.ru
Фото со страницы «Транснефти» в Facebook
«Транснефть» объявила тендер на размещение рекламных роликов в эфире федеральных телеканалов. Имиджевая ТВ-реклама будет выходит на трех каналах с октября 2018 года по январь 2019-го. На эти цели компания готова потратить до 174,2 млн рублей.
Рекламные ролики хронометражем 60 и 30 секунд должны транслироваться в эфире «Первого канала» (в программах «Доброе утро», «Пусть говорят», вечернем сериале), «России 1» (в программах «Утро России», «Вести») и «России 24».
Согласно документации, не менее 50% трансляций видеороликов придется на период с 07.00 до 19.00, другая половина — на слот 19.00−23.00. Речь идет о рабочих днях, за исключением праздников и выходных. В месяц получается не менее 70 трансляций, а всего реклама должна выйти не менее 280 раз. Претенденты смогут подать заявки до 21 августа, а итоги конкурса станут известны 14 сентября.
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