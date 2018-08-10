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RAEX пересмотрело рейтинг СДМ-Банка по новой методологии
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RAEX пересмотрело рейтинг СДМ-Банка по новой методологии 

Банки.ру 22 минуты назад
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности СДМ-Банка по новой методологии и присвоило его на уровне «ruA-» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза RAEX.
«На 1 июля 2018 года отношение высоколиквидных и ликвидных активов к привлеченным средствам составило 33,5% и 74,4% соответственно. Кроме того, кредитная организация располагает диверсифицированными источниками привлечения значительных объемов дополнительной ликвидности (эквивалентно примерно 45% привлеченных средств на 1 июля 2018-го). Аналитики агентства также позитивно оценивают приемлемый уровень диверсификации ресурсной базы по клиентам (на 1 июля 2018-го доля десяти крупнейших кредиторов / групп кредиторов в валовых пассивах составляет 15,7%)», — отмечается в релизе.
По данным RAEX, высокая оценка запаса по капиталу обусловлена хорошим запасом достаточности собственного капитала (Н1.0 равен 14,1%, Н1.2 и Н1.1 — 13,7% на 1 июля 2018-го) и его устойчивостью к реализации кредитных и рыночных рисков (буфер абсорбции убытков на 1 июля 2018-го составил около 13% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств).
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