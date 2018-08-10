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«Газпром» ожидает, что ЕС приведет свое законодательство в соответствие с докладом ВТО
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«Газпром» ожидает, что ЕС приведет свое законодательство в соответствие с докладом ВТО 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. "Газпром" ожидает, что Евросоюз предпримет необходимые действия для устранения выявленных ВТО нарушений в рамках третьего энергопакета путем приведения своего законодательства в соответствие с докладом. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.
"ПАО «Газпром» всегда выступало за необходимость учета интересов поставщиков газа при реализации европейской энергетической политики, поэтому выражает удовлетворение принятым окончательным докладом в его части, касающейся указанных выявленных нарушений, и ожидает, что ЕС предпримет необходимые действия для устранения выявленных нарушений путем приведения своего законодательства в соответствие с докладом", — говорится в сообщении.
Ранее третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) признала правоту России по ряду пунктов в споре с Еврсоюзом о правомерности третьего энергопакета ЕС.
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