МЭР надеется, что в ЕС не будут дискриминировать проекты «Газпрома»

"С учетом выводов третейской группы мы вправе рассчитывать на то, что в отношении будущих проектов «Газпрома» на территории ЕС будет применяться недискриминационный режим", — говорится в сообщении.

В сообщении МЭР РФ в пятницу отмечалось, что ВТО поддержала Россию в ключевых моментах спора с Евросоюзом по поводу его «третьего энергопакета», в частности, организация признала неправомерными количественные ограничения поставок газа из РФ по газопроводу Opal, включая 50%-ное использование его мощностей, а также нормы ЕС о продаже газа на бирже и дискриминацию операторов ГТС под контролем иностранцев в Литве, Венгрии и Хорватии.

РФ в 2014 году начала процедуру разбирательства в ВТО в связи с применением ЕС «третьего энергопакета». В марте 2016 года была собрана группа арбитров ВТО для рассмотрения этого дела. Действующий в ЕС «третий энергопакет» подразумевает, что собственниками расположенных в регионе магистральных трубопроводов не могут быть компании, которые занимаются добычей газа. Эти требования создавали препятствия для строительства, например, «Южного потока», от которого пришлось отказаться.