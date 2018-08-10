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МЭР надеется, что в ЕС не будут дискриминировать проекты «Газпрома»
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МЭР надеется, что в ЕС не будут дискриминировать проекты «Газпрома» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Решение ВТО по спору РФ и ЕС по «третьему энергопакету» позволяет рассчитывать, что к будущим проектам "Газпрома" в ЕС будет применяться недискриминационный режим, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.
"С учетом выводов третейской группы мы вправе рассчитывать на то, что в отношении будущих проектов «Газпрома» на территории ЕС будет применяться недискриминационный режим", — говорится в сообщении.
В сообщении МЭР РФ в пятницу отмечалось, что ВТО поддержала Россию в ключевых моментах спора с Евросоюзом по поводу его «третьего энергопакета», в частности, организация признала неправомерными количественные ограничения поставок газа из РФ по газопроводу Opal, включая 50%-ное использование его мощностей, а также нормы ЕС о продаже газа на бирже и дискриминацию операторов ГТС под контролем иностранцев в Литве, Венгрии и Хорватии.
РФ в 2014 году начала процедуру разбирательства в ВТО в связи с применением ЕС «третьего энергопакета». В марте 2016 года была собрана группа арбитров ВТО для рассмотрения этого дела. Действующий в ЕС «третий энергопакет» подразумевает, что собственниками расположенных в регионе магистральных трубопроводов не могут быть компании, которые занимаются добычей газа. Эти требования создавали препятствия для строительства, например, «Южного потока», от которого пришлось отказаться.
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