Жительница Воронежа случайно узнала, что в её квартире прописан неизвестный мужчина

Неприятную новость Галине Жоговой сообщил председатель ТСН. Жительница Воронежа уверяет, в её квартире прописан неизвестный мужчина. По адресу Московский проспект, 100 он якобы зарегистрировался ещё 5 лет назад, без ведома собственницы жилья. Неприятную новость Галина Жогова узнала совершенно случайно — от председателя ТСН. В прошлом месяце мужчина обратился в обслуживающую дом организацию, чтобы получить справку о регистрации. Председатель обслуживающей организации с Галиной Жоговой была хорошо знакома, а вот с новоявленным родственником нет. Поэтому решила уточнить это у самой собственницы квартиры. Та заявила, что мужчина ей не знаком. Сам он предложение разобраться и обратиться в полицию отклонил. А владелица жилья теперь ломает голову. Уверяет, все 5 лет она даже не подозревала о таком сожителе — в квитанциях указано, прописан в квартире всего один человек. Кроме того, Галина вспомнила, в день, когда она якобы прописывала мужчину, её не было в Воронеже. — Вот я нашла выписку из лицевого счёта застрахованного лица, что я была в Новохопёрске. Я рассчитывалась, так как сидела с внуком. Я рассчитывалась. Неизвестный мне человек прописан в моей квартире. Как я могу не переживать, — жалуется жительница дома 100 по Московскому проспекту Галина Жогова.

— Он сказал, что он обратился к Денису Витальевичу Старову с просьбой прописать его в этом доме. — Кто это? — Это бывший председатель ТСН «Омега». Он говорит, что он вызвал паспортистку. И вызвал хозяйку. — А хозяйка вам принесла документы, что она собственник этой квартиры? Что она имеет право вас прописать? — Нет. Но у неё какие-то бумаги были. Я дал ей денег, мне сказали, сколько дать денег, — рассказала председатель ТСН «Московский проспект 100» Лидия Дергунова. В самой обслуживающей организации, которая, со слов женщин, участвовала в такой сомнительной прописке, заявили — это провокации конкурентов. Сейчас за дом борются два ТСЖ. Женщины как раз представляют один из них. А директор другого утверждает, в квартире и сейчас зарегистрирована одна Галина Жогова. И без её ведома прописаться в квартире никто не мог. Разбираться в этой странной истории теперь будут правоохранители. — Человек получал 5 лет письма на человека, который проживал в её квартире. И она об этом ничего не знала. И вот только сейчас она заявляет о том, что у неё кто-то прописан. На то предложение — давайте мы сейчас разберемся, выпишем его или ещё что-то сделаем, она отказывается, — сообщил руководитель компании «Омега» Денис Старов.