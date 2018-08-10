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Проект Восточного скоростного диаметра в Петербурге подготовят к концу года
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Проект Восточного скоростного диаметра в Петербурге подготовят к концу года 

РИА Недвижимость 22 минуты назад
Фото: РИА Недвижимость
ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 10 авг — РИА Новости. Проектирование Восточного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге завершится в конце этого года, в 2019 году планируется объявить конкурс на право заключения концессионного соглашения, сообщил участникам Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.
"Проектирование (Восточного скоростного диаметра — ред.) уже ведется. То есть финансирование, идет работа над проектом. Я думаю, что в конце этого года мы завершим проектирование. Мы хотим так же на основе государственно-частного партнерства организовать это строительство. В следующем году мы объявим конкурс на концессионное соглашение", — сказал Полтавченко.
Он добавил, что намерен после завершения проектирования обратиться в правительство РФ с просьбой создать такую же схему финансирования, которая использовалась при строительстве Западного скоростного диаметра — «федеральный бюджет, региональный бюджет и инвестор».
По его словам, инвестору планируется отдать самую дорогую часть концессии, и желающие уже есть.
"Многие говорили, что проект затратный и неинтересный для инвесторов. Нет. У нас уже, как минимум, четыре серьезных инвестора, в том числе среди них есть и иностранные, стоят в очереди и готовы участвовать в конкурсе", — добавил Полтавченко.
Как сообщалось ранее, планируемая протяженность магистрали составляет 22 километра, из которых 14 километров пройдут по территории Петербурга, а остальное — в Ленинградской области. Интерес к вложениям в ВСД проявляли ВТБ, Газпромбанк, группа «Лидер». Кроме того, сообщалось ранее, власти планировали привлечь к переговорам турецко-итальянский консорциум, занимавшийся проектом Западного скоростного диаметра.
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