Проект Восточного скоростного диаметра в Петербурге подготовят к концу года

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 10 авг — РИА Новости . Проектирование Восточного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге завершится в конце этого года, в 2019 году планируется объявить конкурс на право заключения концессионного соглашения, сообщил участникам Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

"Проектирование (Восточного скоростного диаметра — ред.) уже ведется. То есть финансирование, идет работа над проектом. Я думаю, что в конце этого года мы завершим проектирование. Мы хотим так же на основе государственно-частного партнерства организовать это строительство. В следующем году мы объявим конкурс на концессионное соглашение", — сказал Полтавченко.

Он добавил, что намерен после завершения проектирования обратиться в правительство РФ с просьбой создать такую же схему финансирования, которая использовалась при строительстве Западного скоростного диаметра — «федеральный бюджет, региональный бюджет и инвестор».

По его словам, инвестору планируется отдать самую дорогую часть концессии, и желающие уже есть.

"Многие говорили, что проект затратный и неинтересный для инвесторов. Нет. У нас уже, как минимум, четыре серьезных инвестора, в том числе среди них есть и иностранные, стоят в очереди и готовы участвовать в конкурсе", — добавил Полтавченко.