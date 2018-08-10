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Москалькова против ограничения прав стариков распоряжаться жильем
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Москалькова против ограничения прав стариков распоряжаться жильем 

РИА Недвижимость 20 минут назад
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает некорректным предложение об ограничении прав стариков совершать сделки с собственным жильем, выдвинутое советом политических партий Мосгордумы, о чем омбудсмен сообщила РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что совет выступил с инициативой запретить российским гражданам старше 70 лет продавать, обменивать или передавать в дар собственное жилье без согласия собеса. По мнению авторов данного предложения, эта мера должна была бы защитить пожилых людей от мошенников. Предполагается, что законность сделки будут контролировать независимые сотрудники госоргана, которые будут проверять, поступили ли деньги на счет старика и есть ли у него иное жилье с возможностью прописки, уточнялось в публикациях со слов одного из авторов проекта, адвоката Людмилы Айвар.
"Считаю, что законодательно ограничивать людей старше 70 лет в праве распоряжаться своей собственностью юридически некорректно. Особенно сейчас, когда поднимается планка пенсионного возраста, когда в 70 лет вполне бодрые люди продолжают активно работать. Как известно, насильно осчастливить нельзя, тем более когда этот процесс влечет за собой ограничение прав человека", — заявила РИА Новости Москалькова.
Она уточнила, что понимает, что авторы данной инициативы руководствовались благими намерениями. Тем не менее право собственности в России подразумевает владение, пользование, а также свободное распоряжение, подчеркнула уполномоченный.
"Нельзя выкинуть из этого фундамента один кирпич, не нарушив тем самым огромное количество законов, первый из которых — Конституция", — пояснила Москалькова.
Она также добавила, что в России существует закон, по которому человеку, признанному полностью или ограниченно недееспособным, назначается опекун из числа родственников или сотрудников собеса.
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