Ещё
Тюменскую компанию «Фортум» оштрафовали за плохие стулья у сотрудников
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.20
$
67.40
76.80
77.20
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.77
–0.38 Золото
1216.30
+0.13 РТС
1067.12
+0.33
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1425
–0.0230
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

Тюменскую компанию «Фортум» оштрафовали за плохие стулья у сотрудников 

72.ru 14 минут назад
Фото: 72.ru
Компания «Фортум» получила штраф в размере 10 тысяч рублей за то, что стулья не соответствовали требованиям санитарных правил
Тюменский Роспотребнадзор оштрафовал компанию «Фортум» за стулья, которые не соответствовали требованиям санитарных правил. Нарушение было выявлено в ходе плановой проверки в кабинетах инженерно-бытового комплекса.
— Постановлением Управления ПАО «Фортум» признано виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей, — сообщает Управление Роспотребнадзора Тюменской области.
О том, какие должны быть стулья и кресла на рабочем месте у сотрудников, определяет СанПиН. Какие именно были у работников «Фортума», что привлекли внимание проверяющих, не уточняется.
В компании «Фортум» не стали комментировать штраф, заявив, что все нарушения были устранены «заменой одних стульев на другие».
72.ru: последние новости
На Мельникайте, которую превращают в скоростную магистраль, дешевеют квартиры В Тюмени спасателям пришлось забираться в квартиру через окно из-за крепко спящего ребенка Из горевшей квартиры в доме на Олимпийской сотрудники МЧС спасли 5 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп начал «крушить» валюты союзников России182
Путин выступит с заявлением по пенсионной реформе730
«Если поезда в Россию отменят, случится коллапс»43
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС125
Россия нашла управу на Данию64
Видео
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение