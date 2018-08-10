Тюменскую компанию «Фортум» оштрафовали за плохие стулья у сотрудников

Компания «Фортум» получила штраф в размере 10 тысяч рублей за то, что стулья не соответствовали требованиям санитарных правил

Тюменский Роспотребнадзор оштрафовал компанию «Фортум» за стулья, которые не соответствовали требованиям санитарных правил. Нарушение было выявлено в ходе плановой проверки в кабинетах инженерно-бытового комплекса.

— Постановлением Управления ПАО «Фортум» признано виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей, — сообщает Управление Роспотребнадзора Тюменской области.

О том, какие должны быть стулья и кресла на рабочем месте у сотрудников, определяет СанПиН. Какие именно были у работников «Фортума», что привлекли внимание проверяющих, не уточняется.

В компании «Фортум» не стали комментировать штраф, заявив, что все нарушения были устранены «заменой одних стульев на другие».