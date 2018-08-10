Ротшильд обеспокоен: какая опасность грозит мировому порядку

Лорд Джейкоб Ротшильд обратился к инвесторам своего фонда RIT Capital Partners с традиционным посланием. В нем содержатся не только и не столько финансовые результаты фонда, которым управляет сам Ротшильд, сколько его мысли о состоянии дел в мировой политике и экономике, пишет колумнист РИА Новости

Фонд RIT Capital Partners — это «верхушка айсберга» частной империи известной в финансовом мире семьи, и он примечателен тем, что является одной из очень немногих «ротшильдовских» структур, чьи финансовые результаты известны широкой публике.

В некотором роде это еще и реклама экстраординарной экономической результативности лорда Ротшильда: с 1998 года этот инвестиционный фонд зафиксировал общую доходность в 2400%.

Из-за таких результатов, которым позавидовала бы любая другая финансовая структура, и по причине специфической репутации семьи, контролирующей фонд, к ротшильдовским посланиям прислушиваются с интересом во всем мире. Письма от лорда получают только его инвесторы, но рано или поздно они все равно «утекают» в СМИ, а затем RIT Capital Partners их просто публикует на собственном сайте.

Что беспокоит Ротшильда и что такое «мировой порядок»

Письмо, датированное 30 июня 2018 года, раскрывает довольно скептическое отношение руководства фонда к «беспрецедентному восстановлению» мировой экономики после глобального финансового кризиса и страх за судьбу мирового порядка, который так благоприятствовал делам семьи до сего момента.

Нужно отметить, что лорд Ротшильд, среди бизнес-партнеров которого упоминаются такие знаковые фигуры, как Уоррен Баффет Генри Киссинджер , уже давно указывает на уязвимость мировой экономики и очень активно критикует действия западных центральных банков, которые купировали последствия глобального финансового кризиса с помощью печатных станков. В 2016 году он писал, что центральные банки проводят «самый серьезный эксперимент в монетарной политике» за всю историю человечества, и подчеркивал, что вообще никто не может предсказать, какие у этого опыта будут «непреднамеренные последствия».

Для полноты картины Ротшильд сообщил инвесторам, что из-за высоких рисков он считает необходимым заняться прежде всего сохранением капиталов и не особо беспокоится о том, какую краткосрочную доходность могут принести инвестиции фонда.

Анализ писем лорда Ротшильда и финансовой отчетности RIT Capital Partners за последние четыре года позволяет сделать несколько интересных выводов: фонд фактически предсказал результат референдума по выходу Великобритании из Евросоюза , заранее ликвидировав активы в фунтах стерлингов.

Более того, в письме своим инвесторам, написанном летом 2016 года, лорд Ротшильд сообщал, что президентские выборы в США будут «необычно стрессовыми», в то время как опросы общественного мнения и почти все эксперты предполагали, что Хиллари Клинтон ждет комфортабельная победа.

Забавно, что Дональд Трамп и Джейкоб Ротшильд критикуют состояние западной экономики практически одними и теми же словами, но при этом британский аристократ явно не в восторге от действий американского президента. Стоит также подчеркнуть, что если абстрагироваться от авторства критических замечаний, главная претензия руководителя RIT Capital Partners к западным финансовым рынкам до запятой совпадает с критикой, которую предъявляют им некоторые российские эксперты, обвиняемые в «предвзятости к перспективам США».

Претензия простая: на американских рынках надут классический финансовый «пузырь», а стоимость американских активов, начиная от акций и облигаций и заканчивая валютой, явно завышена. В особо опасные периоды, например, в 2016 году, когда мир, по оценке лорда Ротшильда, находился в максимально рискованной ситуации, аналогов которой, как он считает, «не было со времен Второй мировой», — его фонд даже переводил часть активов в золото. В 2016-м Ротшильд писал инвесторам, что его беспокоят «российская агрессия и экспансия». Сейчас он отмечает, что его тревожит риск, с которым сталкивается мировой порядок.

Этот риск заключается в том, что, в отличие от прошлых кризисов, когда великие державы так или иначе сотрудничали друг с другом, на этот раз их сотрудничество «представляется намного более трудным». Это прямой намек на то, что игры в поддавки и спектакли для публики закончились, а начался настоящий конфликт между мировыми полюсами силы.

Ротшильд ставит на Китай

Неудивительно, что лорд Ротшильд обеспокоен. Однако в том же письме видно, что он все-таки делает ставку на победу или по крайней мере выгодную ничью в пользу Китая: «В этом контексте мы осознаем экономический потенциал в Азии, особенно в Китае, а также потенциал в развитии инноваций и технологий», — пишет он, объясняя инвесторам свою тактику и стратегию для периода, который он сам объявляет «непредсказуемым».

Если посмотреть не на яркие заявления этого влиятельного финансиста, а на конкретный список активов, в которые инвестирует RIT Capital Partners, то картина его тактики и стратегии приобретает еще более интересные черты.

По большому счету получается, что фонд Ротшильда действительно очень активно инвестирует в Азию: в его портфеле есть инвестиции в другие фонды, которые специализируются на китайских, японских и индийских активах. При этом не забыты и американские компании: фонд в основном предпочитает инвестировать в те из них, которые занимаются информационными технологиями (например, у фонда есть крупная инвестиция в популярный сервис Dropbox и Alphabet-Google), прорывными биотехнологиями, а также в железные дороги США (то есть делается ставка на инфраструктуру).

компании «Новатэк». Может показаться, что после 2016 года, когда лорд Ротшильд был очень расстроен и обеспокоен поведением России на международной арене, российские активы перестали быть привлекательными для его инвестиций, но это ощущение было бы не совсем точным. Если заглянуть «под капот» фонда BlackRock Emerging Markets Fund, в который также вложены деньги RIT Capital Partners, то там фигурируют, помимо прочих, акции российского Сбербанка

…А вот чего не удалось найти в географии вложений лорда Ротшильда, так это Украины, несмотря на то, что именно с президентом Незалежной уже долгое время сотрудничают его дальние родственники. Видимо, патриарх британских финансистов то ли не верит в инвестиционные перспективы молодой украинской демократии, то ли не считает нужным интересоваться их наличием.

С инвестиционным подходом, который демонстрирует фонд Ротшильда, трудно не согласиться: ставка на цифровую экономику через информационные технологии, ставка на биотехнологии и традиционную энергетику (в портфеле RIT Capital Partners много косвенных инвестиций в нефтяные компании) — это хороший набор приоритетов для того, чтобы выжить и даже процветать в условиях глобальной неопределенности и турбулентности. Россия в этом смысле — страна уникальных возможностей.

С одной стороны, у нас есть потенциал для технологических прорывов, а с другой — мы действительно энергетическая сверхдержава. А то, что британского лорда так беспокоят слом мирового порядка и российская экспансия, — очень хорошо. Существующий мировой порядок не просто можно, а нужно сломать, с максимальной для нас выгодой, и на это есть реальный исторический шанс.

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