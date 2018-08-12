Боснию превращают в европейский центр для мигрантов

«Средства ЕС позволят повысить возможности БиГ по идентификации, регистрации и отправке граждан третьих стран, пересекающих границу, обеспечению им жилья и предоставлению основных услуг мигрантам, просителям убежища и беженцам, а также усилить пограничный контроль и надзор за границей, и тем самым противостоять торговле людьми», — говорится в сообщении Миссии Евросоюза в БиГ.

Между тем Денис Хаджович, секретарь Центра исследований проблем безопасности БиГ, заявил, что Брюссель пытается максимально сдержать поток мигрантов подальше от своих границ.

"Европа все оплатит, лишь бы беженцев держать подальше от своих стран-членов. Этих шесть миллионов евро будет достаточно, чтобы обеспечить условия пребывания здесь мигрантов, поскольку приближается зима и холодный период. Европейцами создаются платформы как на Севере Африки, так и в нашем регионе. Албания также рассматривалась как наиболее оптимальный центр концентрации беженцев", — цитирует слова эксперта боснийское издание «Дневни Аваз».

Следует также отметить, что пограничная полиция БиГ уже объявила тендер на закупку железобетонных заграждений и шлагбаумов для предотвращения незаконного пересечения границ.

Особую озабоченность у специалистов в области безопасности вызывает тот факт, что среди мигрантов, проникших на территорию Боснии и Герцеговины (БиГ), присутствуют «спящие террористы», которые здесь могут присоединиться к местным экстремистам и остаться на Балканах. Нельзя исключать и того, что в обозримой перспективе они предпримут совместные шаги по созданию нового "Исламского государства" (группировка запрещена в РФ) в Европе.

"Большая часть мигрантов не собирается надолго задерживаться в Боснии и Герцеговине, — рассказала Елена Пономарева , доктор политических наук, профессор МГИМО МИД России в интервью боснийскому изданию «Глас Српске». — Но факт, что между теми, кто останется в БиГ, есть лица, входящие в «группу риска». Это радикальные элементы и «спящие террористы», которые спокойно расселяются и присоединяются к местным экстремистам. Они легко и быстро находят свое место среди молодых людей из Франции, Испании и Италии, а также БиГ. С учетом всего этого, не исключаю возможности того, что уже в ближайшее время дойдет до конкретных акций по созданию нового «Исламского государства» в Европе, что вначале стало бы неким подобием «Балканского халифата».

По мнению Елены Пономаревой, «никакие барьеры не смогут сдержать мигрантов». «Для того, чтобы выжить, чтобы сохранить себя, Европа должна бороться не с последствиями, а с причинами кризиса», — указывает ученый, подчеркивая, что негативные тренды продолжаться до того момента пока «транснациональные корпорации не перестанут грабить суверенные государства в других частях света, находящихся на периферии капитализма».

Согласно оценкам боснийского министерства безопасности, на территорию Боснии уже проникли свыше 10 тысяч мигрантов, идентификация которых осложнена отсутствием у них каких-либо документов. Главным образом, они двигаются в направлении Хорватии, рассматривая БиГ в качестве транзитного пункта на пути к ЕС. Ожидается, что до конца 2018 года количество беженцев в стране может превысить 50 тысяч человек, что неминуемо приведет здесь к массовым протестам и сопротивлению со стороны местного населения. Политические лидеры государства призывают к скорейшему преодолению нарастающего кризиса. Так, сербский член боснийского Президиума Младен Иванич высказался за усиление работы погранслужб: «Ответ ясен, все остальное — праздная болтовня. Люди будут приезжать, и если мы хотим, чтобы этого не было, то должны усилить контроль границы». При этом глава Республики Сербской Милорад Додик вообще предложил Евросоюзу забрать всех мигрантов к себе.

В настоящее время Босния и Герцеговина имеет сложную систему власти, учитывающую интересы трех государствообразующих народов. Она состоит из двух частей (энтитетов) — Федерации Боснии и Герцеговины (мусульмано-хорватской) и Республики Сербской. По сути, это союз двух самостоятельных территориальных образований, над которыми стоят Совет министров и Президиум. Такая модель предусмотрена Дейтонским мирным соглашением, положившим здесь конец войне в 1995 году.