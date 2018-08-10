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ЕК выделит шесть миллионов евро на управление потоками мигрантов в БиГ
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ЕК выделит шесть миллионов евро на управление потоками мигрантов в БиГ 

РИА Новости 14 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 10 авг — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия выделит 6 миллионов евро в целях управления потоками мигрантов в Боснии и Герцеговине, говорится в сообщении ЕК.
Еврокомиссия одобрила в пятницу выделение «6 миллионов евро на поддержку Боснии и Герцеговине в процессе управления потоками миграции», сказано в релизе.
Эти средства пойдут на расширение возможностей страны по идентификации и регистрации граждан третьих стран, которые пересекают границы БиГ, а также по размещению и оказанию базовых услуг беженцам. Помимо этого, деньги должны будут послужить укреплению пограничного контроля, сообщает ЕК.
Еврокомиссия с 2007 года оказывает БиГ поддержку в сфере миграции и управления границами, ее объем составил 24,6 миллиона евро.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.
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