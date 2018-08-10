Аграрии Дагестана рассчитывают, что урожай винограда в этом году побьет прошлый рекорд

МАХАЧКАЛА, 10 августа. / ТАСС /. Около 170 тысяч тонн винограда планируют собрать в Дагестане в 2018 году, таким образом урожай побьет рекорд прошлого года, сообщил ТАСС председатель комитета по виноградарству, производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции Дагестана Гайдар Шуайбов.

"Минимум в пределах 170 тыс. тонн будет, из них переработаем где-то 110-115 тысяч тонн. Будет рекорд, с 1991 года у нас не было такого (тогда в республике собрали 162 тыс. тонн винограда). В прошлом году было 168 тысяч тонн", — сказал он.

По его словам, это связано с тем, что повысилась урожайность заложенных виноградников. Сейчас общая площадь виноградников в Дагестане составляет около 25,2 тыс. га, из них 18,2 тыс. га — плодоносящие. Дополнительно до конца года будет заложено 1,5 тыс. га.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Дагестане собрали 168,8 тыс. тонн винограда, на 19,6 тыс. тонн больше урожая 2016 года. По его словам, на переработку было отправлено более 106 тыс. тонн — на 20 тыс. тонн больше показателя 2016 года.

Шуайбов также отмечал, что Дагестан по валовому сбору и по площадям виноградников занимает второе место в РФ, уступая лишь Краснодарскому краю (площадь виноградников — 26 тыс. га, в 2017 г. собрано около 200 тыс. тонн винного и столового винограда). Абсолютный рекорд по валовому сбору был зафиксирован в Дагестане в 1984 году — тогда было собрано 384 тыс. тонн винограда, при общей площади виноградников — 70 тыс. га.

Развитие виноградарства в Дагестане

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, в 2016-2017 гг. в Дагестане было заложено около 3,5 тыс. га новых виноградников. Из федерального бюджета за 2 года республике на поддержку отрасли было выделено 1,2 млрд рублей.

Вместе с тем, по данным министерства, в последние 3-4 года объемы производства и реализации продукции у винодельческих предприятий республики начали снижаться. В министерстве считают, что это связано с жесткой конкуренцией на рынке алкоголя со стороны производителей ненатуральной продукции, которая имеет гораздо меньшую себестоимость.

Власти Дагестана предлагают ввести дополнительные меры государственной поддержки производителей натуральной винодельческой продукции из отечественного сырья. Так, в министерстве предлагают установить минимальные розничные цены на коньяк и ввести отпускные цены на один литр вина, упростить лицензионные требования к предприятиям, осуществляющим производство винодельческой продукции из выращенного в России винограда.

В министерстве считают, что из средств федерального бюджета, направляемых на субсидирование части затрат на закладку виноградников, необходимо предусмотреть дополнительный вид господдержки в виде субсидирования затрат на выращивание винограда по ставкам 3-5 рублей за каждый килограмм винограда, сданного на переработку.