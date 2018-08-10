В Заводском районе расселят жителей двух домов

Два жилых дома Заводского района признаны аварийными: №27 по улице Заречная и №15 на 8-ом Увекском проезде. Из ветхого жилья люди будут отселены в течение трёх месяцев. Соответствующие постановления Михаила Исаева появились на сайте городской администрации.

Глава Саратова поручил районным управленцам предоставить горожанам альтернативные жилища на условиях социального найма. Освобождённые аварийные строения должны быть снесены не позднее 28 июня 2022 года.

Напомним, ранее стало известно ещё о 44 домах, которые также будут снесены.