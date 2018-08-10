Счастливая двадцатка: на Центральном рынке Волгограда установили лимит на дачников

Всего двадцать мест для дачников с домашними фруктами и овощами выделили на Центральном рынке Волгограда.

По словам самих дачников, даже сейчас им катастрофически не хватает места

— Администрация ответила, что десять уличных торговцев может остановиться перед входом в здание, а еще десять — в отремонтированном мясном корпусе, — поделились волгоградцы. — На большее щедрости не хватило. Вопрос, куда деваться всем остальным продавцам, так и остался без ответа.

Дачникам, которые попадут в двадцатку счастливчиков, придется заплатить 60 рублей за один день. За эти деньги горожанам обещают полностью приспособленные к торговле лавки.

В середине июня волгоградцы пожаловались на то, что их выселяют из Банковского переулка между Центральным рынком и проспектом Ленина.

— Пришли представители администрации, сказали, чтобы мы сворачивались, — говорит один из продавцов Олег Годунов. — Тут ежедневно торгуют более пятидесяти дачников. А куда им идти? Во-первых, на рынке мест на всех не хватит, туда и не пускают. Во-вторых, что им там делать весь день, когда они приходят на пару часов. Продадут, что с грядок собрали, и идут домой. Мы все ждали, когда на территории рынка ремонт пройдёт, чтобы там торговать, но туда не пускают.

По словам директора Центрального рынка Виктора Кочмарёва, уличная торговля опасна полной антисанитарией. По его словам, всех дачников с документами ждут в крытом помещении.