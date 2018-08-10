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Турецкая компания «MAY» впервые приняла участие в Дне поля в Саратове
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Турецкая компания «MAY» впервые приняла участие в Дне поля в Саратове 

САРАТОВ24 54 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
Получают семена с генетической устойчивостью к различным болезням. Бизнесмена Сергея Маркина заинтересовала именно эта особенность. Сотрудничает он с компанией «MAY» уже больше года. Говорит, для высокой урожайности — идеальный вариант.
Сергей Маркин, коммерческий директор ООО «РегионАгроСервис»:
"Очень довольны, интересная компания, перспективная, очень амбициозная Скажем чем она нас зацепила— компания турецкая очень схожа инструкция с произрастанием с нашей Саратовской областью. То есть такие же экстремальные условия для сельхозкультур".
На рынке компания работает на протяжении сорока лет. Основные мощности расположились в Турции. Там же построен уникальный завод, где семена тестируют на хладостойкость, и проверяют реакцию на стойкость к заражению. По словам специалиста компании Омера Игида, в год завод способен производить порядка тридцати тысяч тонн семян. Как для внутреннего, так и для международного рынка.
Омер Игид, специалист компании «May»:
"В данный момент у нас до семи гибридов, которые мы продаем по Российской Федерации. Так же представлены в других регионах: таких, как Ростов, Волгоград, Воронежская область, и Краснодар. Наши продукты состоят из гибридов, которые устойчивы к заразихе".
Участие в саратовской сельскохозяйственной выставке по словам представителей компании «MAY» — это шаг в будущее. Ведь в планах бизнесменов не только закрепиться в нашей области, но и выйти на российский рынок.
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