Росстандарт будет публиковать черные списки продукции ГОСТ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг — РИА Новости . Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в сентябре приступит к публикации списков продукции, на которой стоит знак ГОСТ, но товар не проходил национальную систему сертификации (НСС), сообщил журналистам в Нижнем Новгороде руководитель ведомства Алексей Абрамов

Он пояснил, что Росстандарт уже сформировал «белый» список продукции, которая действительно соответствует ГОСТу. Он опубликован на сайте ведомства.

"Черный список только начинаем формировать. Техническая работа такого реестра уже реализована на сайте, но в нем пока нет информации о недобросовестных производителях и товарах. Мы сейчас собираем необходимые данные и начинаем проводить экспертизы по разным регионам и разным группам продукции. Я думаю, что в сентябре мы опубликуем первые данные по результатам таких экспертиз", — сказал Абрамов.

Он добавил, что сейчас разрабатывается механизм наказания недобросовестных производителей, публикующих на не соответствующих ГОСТу товарах знак качества. По словам Абрамова, предлагается «ввести систему предупреждения» и предлагать производителю добровольно удалить знак качества. Если этого не случится, что ведомство намерено обращаться в судебные инстанции.

Выявлять не сертифицированную, но промаркированную продукцию специалисты Росстандарта намерены путем приобретения товара в магазинах с последующей экспертизой.

Глава ведомства добавил, что цель национальной системы сертификации — вернуть доверие всех участников рынка к ГОСТу, что «положительно скажется на экспорте российской продукции».

Национальная система сертификации — проект, одобренный в конце 2016 года на заседании государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на рынке. В 2017 году система была запущена в пилотном режиме в 7 регионах (Нижегородская, Свердловская, Кировская, Оренбургская, Волгоградская, Омская и Крым) и в 2018 году заработала по всей стране.