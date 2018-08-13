Росстандарт: вслед за «белым» будет сформирован и «черный» список НСС

Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов провел в Нижнем Новгороде совещание по внедрению Национальной системы сертификации (НСС) как одного из направлений борьбы с фальсифицированной продукцией. Подробно об этом системе глава Росстандарта рассказал журналистам на брифинге.

Напомним, национальная система сертификации стартовала в мае 2017 года. Нижегородская область вошла в НСС одной из первых — в числе пилотных регионов и показала по результатам работы за год лучшие результаты.

НСС дает производителям возможность подтвердить качество и соответствие своей продукции требованиям национальных стандартов. Потребители, в свою очередь, получат гарантии качества приобретаемой продукции. В Госдуму РФ уже внесен законопроект, предусматривающий определение статуса НСС и полномочий Росстандарта по ведению этой деятельности.

«Прежде всего, это нужно для позиционирования продукции на рынке, — отметил Алексей Абрамов. — Очень многие предприятия жалуются на недобросовестную конкуренцию. Они заявляют, что отдельные производители не проводят никаких испытаний своей продукции, не заботятся о своем имидже и эксплуатируют потребительские привычки наших граждан — просто пишут на своей продукции информацию о том, что она соответствует стандартам в той или иной форме. Наша задача — навести порядок на потребительском рынке, создать комфортные условия для производителей, которые готовы передавать образцы своей продукции для проведения экспертизы, и к тому, что проверки продукции могут повториться в любой момент».

Для решения этой задачи Росстандарт формирует так называемый белый список продукции (реестр сертифицированной продукции Национальной системы сертификации). С ним можно ознакомиться на сайте ведомства. Продукцию из этого списка планируется перепроверять ежегодно. При этом проверки будут проходить без предупреждения производителя.

Кроме того, недавно была запущена маркировка продукции специальным QR-кодом — со знаком РСТ в середине. Этот код можно отсканировать с помощью смартфона и прямо в магазине получить полную информацию о товаре, увидеть, как и где эта продукция сертифицировалась, убедиться, что производитель подтвердил ее качество.

Также Росстандарт приступает к формированию «черного списка» продукции, в который попадут производители, недобросовестно информирующие потребителей о соответствии своей продукции ГОСТу. Первые результаты экспертиз планируется опубликовать в открытом доступе уже в сентябре.

«Если производитель не будет устранять нарушения в добровольном порядке, то мы будем публиковать эту информацию, а в отношении особо злостных нарушителей включим весь механизм судебных исков, чтобы принудить производителя убрать любую информацию о стандартах со своей продукции, которая им не соответствует», — сообщил Алексей Абрамов.

По словам главы Росстандарта, в Нижегородской области проект по внедрению Национальной системы сертификации идет с хорошими показателями. На сегодняшний день в системе зарегистрированы около 360 товарных позиций по всей стране и почти половина из них (148) — это товары нижегородских производителей. По данным центра ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области, больше всего заявок поступило от предприятий пищевой промышленности (129) — это мясная, молочная продукция, яйцо, хлебобулочные и кондитерские изделия, вода питьевая, вино-водочные изделия и безалкогольные напитки, в том числе квас. В НСС участвуют предприятия по производству химической (белила) и нефтехимической промышленности, лесной и деревообрабатывающей промышленности (фанера) и легкой промышленности (школьная форма и детская одежда). Число заявок на участие в системе национальной сертификации в регионе растет.

«Мы считаем, что внедрение Национальной системы сертификации будет полезным не только для производителей и потребителей, но и для государственных заказчиков, поскольку результаты сертификации можно будет использовать при проведении госзакупок, — подчеркнул Алексей Абрамов. — Также это большой потенциал для того, чтобы выводить на полки торговых сетей продукцию малых и средних предприятий. Мы хотим, чтобы эта система стала дополненным инструментом поддержки развивающихся компаний, которые заботятся о своих клиентах и хотят работать добросовестно».