21-22 млн тонн урожая зерна планируют собрать в Казахстане в этом году 

Астана, 10 августа /Синьхуа/ — Валовой сбор зерна урожая текущего года в Казахстане прогнозируется на уровне 21-22 млн тонн. Об этом сегодня сообщила пресс-служба премьер-министра республики.
В прошедшем 2017/18 маркетинговом году из Казахстана, по предварительным оценкам, экспортировано 9,87 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте.
Ежегодное производство зерновых в Казахстане составляет порядка 18-20 млн тонн. С учетом внутреннего потребления и переходящих остатков, экспортный потенциал Казахстана составляет 8-9 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. —0—