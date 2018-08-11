21-22 млн тонн урожая зерна планируют собрать в Казахстане в этом году

Астана, 10 августа / Синьхуа / — Валовой сбор зерна урожая текущего года в Казахстане прогнозируется на уровне 21-22 млн тонн. Об этом сегодня сообщила пресс-служба премьер-министра республики.

В прошедшем 2017/18 маркетинговом году из Казахстана, по предварительным оценкам, экспортировано 9,87 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте.

Ежегодное производство зерновых в Казахстане составляет порядка 18-20 млн тонн. С учетом внутреннего потребления и переходящих остатков, экспортный потенциал Казахстана составляет 8-9 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. —0—