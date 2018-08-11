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21-22 млн тонн урожая зерна планируют собрать в Казахстане в этом году
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21-22 млн тонн урожая зерна планируют собрать в Казахстане в этом году 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Астана, 10 августа /Синьхуа/ — Валовой сбор зерна урожая текущего года в Казахстане прогнозируется на уровне 21-22 млн тонн. Об этом сегодня сообщила пресс-служба премьер-министра республики.
В прошедшем 2017/18 маркетинговом году из Казахстана, по предварительным оценкам, экспортировано 9,87 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте.
Ежегодное производство зерновых в Казахстане составляет порядка 18-20 млн тонн. С учетом внутреннего потребления и переходящих остатков, экспортный потенциал Казахстана составляет 8-9 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. —0—
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