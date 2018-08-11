В Минэкономики сочли некорректными часть решений ВТО по «Третьему энергопакету»

Так, суд ВТО поддержал три блока претензий России к ЕС из шести. Решения в пользу России Медведков назвал позитивными, тем более что они приняты по ключевым для истца пунктам. «Стратегическая цель — доказать факт дискриминации в ЕС в отношении российского газа и российских поставщиков услуг трубопроводного транспорта — достигнута», — отметил чиновник.

При этом России не удалось оспорить один из главных принципов «Третьего энергопакета» — требование разделения по собственности соответствующих вертикально интегрированных предприятий. Кроме того, суд оставил в силе преференции для поставщиков сжиженного природного газа, изъятия из газовой директивы ЕС для промысловых трубопроводов.

В ряде случаев арбитры не рассмотрели не все аргументы истца, отметил Медведков. Он не дал определенного ответа на вопрос, будет ли Россия подавать апелляции по отклоненным пунктам.

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