В Минэкономики сочли некорректными часть решений ВТО по «Третьему энергопакету» 

Арбитры Третейской группы Всемирной торговой организации (ВТО) практически никогда не принимают решения в пользу одной из сторон спора, и предположения Москвы в данном случае подтвердились, заявил директор департамента торговых переговоров Минэкономики РФ Максим Медведков.
Так, суд ВТО поддержал три блока претензий России к ЕС из шести. Решения в пользу России Медведков назвал позитивными, тем более что они приняты по ключевым для истца пунктам. «Стратегическая цель — доказать факт дискриминации в ЕС в отношении российского газа и российских поставщиков услуг трубопроводного транспорта — достигнута», — отметил чиновник.
При этом России не удалось оспорить один из главных принципов «Третьего энергопакета» — требование разделения по собственности соответствующих вертикально интегрированных предприятий. Кроме того, суд оставил в силе преференции для поставщиков сжиженного природного газа, изъятия из газовой директивы ЕС для промысловых трубопроводов.
В ряде случаев арбитры не рассмотрели не все аргументы истца, отметил Медведков. Он не дал определенного ответа на вопрос, будет ли Россия подавать апелляции по отклоненным пунктам.
Источник