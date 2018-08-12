Ещё
Разлив нефтепродуктов площадью в 250 метров устранят в бухте Магадана
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.10
$
67.50
76.65
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1211.32
–0.01 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1412
–0.0248
29.07
1.1659
09.08
05.08
31.07

Разлив нефтепродуктов площадью в 250 метров устранят в бухте Магадана 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В одной из бухт Магадана произошел разлив нефтепродуктов. Загрязнение охватило около 250 метров воды. Начались работы по его ликвидации. Об этом сообщил «Интерфакс».
Разлив нефти произошел в бухте Нагаева города Магадана. Площадь загрязнения достигла порядка 250 метров. К его устранению уже приступили. К работам привлекут около 60 спасателей: сотрудников пожарно-спасательного центра, ЧС городской мэрии, управления по делам ГО и федеральных структур.
Планируется дождаться отлива, убрать загрязненный грунт и вывезти его по специальной методике.
Спасатели проводят проверку на судне «Профессор Моисеев», расположенном рядом с берегом бухты.
Разыскиваются лица, причастные к разливу. Моринпекция устанавливают ущерб.
Напомним, разлив нефтепродуктов произошел в бухте Нагаева в Тауйской губе Охотского моря Магаданской области в пятницу вечером. В Интернете появилось видео с места происшествия. Были взяты пробы воды для анализа, по результатом которого можно было бы определить источник загрязнения и его масштабы.
360tv.ru: последние новости
Около 16 миллионов рублей направят на поддержку социального бизнеса в Балашихе В Подмосковье общий долг теплосетей за газ сократился на два миллиарда рублей Глав компаний с госучастием решили приравнять к чиновникам
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предостерегли от покупки валюты419
В России готовятся новые пенсионные изменения416
Стройкомплекс замер в ожидании перезагрузки6
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту31
Пенсионерам запретят продавать квартиры
Видео
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение