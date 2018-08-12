Разлив нефтепродуктов площадью в 250 метров устранят в бухте Магадана

В одной из бухт Магадана произошел разлив нефтепродуктов. Загрязнение охватило около 250 метров воды. Начались работы по его ликвидации. Об этом сообщил «Интерфакс».

Разлив нефти произошел в бухте Нагаева города Магадана. Площадь загрязнения достигла порядка 250 метров. К его устранению уже приступили. К работам привлекут около 60 спасателей: сотрудников пожарно-спасательного центра, ЧС городской мэрии, управления по делам ГО и федеральных структур.

Планируется дождаться отлива, убрать загрязненный грунт и вывезти его по специальной методике.

Спасатели проводят проверку на судне «Профессор Моисеев», расположенном рядом с берегом бухты.

Разыскиваются лица, причастные к разливу. Моринпекция устанавливают ущерб.

Напомним, разлив нефтепродуктов произошел в бухте Нагаева в Тауйской губе Охотского моря Магаданской области в пятницу вечером. В Интернете появилось видео с места происшествия. Были взяты пробы воды для анализа, по результатом которого можно было бы определить источник загрязнения и его масштабы.