Разлив нефти в Магадане лкивидирован

В Магадане специальный службы ликвидировали последствия разлива нефти в Магадане. Инцидент произошел в бухте Нагаева.

«В расчистке было задействовано около 60 спасателей: федеральных структур, областного пожарно-спасательного центра, управления по делам ГО и ЧС мэрии города. Во время отлива загрязненный грунт был собран в мешки», — сообщает пресс-служба мэрии Магадана.

Вечером 10 августа в бухте был обнаружен разлив нефти на площади примерно 200-250 метров. По этому поводу было созвано срочное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Работы по ликвидации последствий начались утром 11 августа. Морская инспекция сейчас занимается оценкой ущерба, также остаются невыясненными причины разлива.

Как писал News.ru, разлив нефти случившийся в начале февраля в селе под Саратовом нанёс значительный вред почве и привёл к её загрязнению. К такому выводу пришли специалисты Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры после окончания исследований.

По данным прокуратуры, в почве было выявлено превышение концентрации нефтепродуктов в 90,5, в 1032 и более чем в 2,5 тысячи раз. Отмечается, что такие показатели говорят об очень высокой степени загрязнения почвы.