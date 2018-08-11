Чтобы не стать нарушителем закона, нужно вовремя рассчитываться с долгами

Вспомнить о своих задолженностях жителей Ноябрьска просят судебные приставы. Для того, чтобы горожанам было проще узнать о том, есть ли у них какие-либо финансовые обязательства, совместно с полицейскими служба устраивает профилактические акции. Для Ноябрьска они стали уже традиционными.

Очередная такая акция прошла 10 августа. В рамках мероприятия приставы и правоохранители вышли на одну из самых оживленных улиц города. В течение всего дня полицейский останавливали автомобили, чтобы проверить, есть ли у водителя неоплаченный штраф. Если же долг есть, а срок его уплаты истек, на нарушителя составляли административный протокол.

«В случае неоплаты лицом, привлеченным к административной ответственности, штрафа, он может быть подвергнут административному наказанию, санкция статьи предусматривает штраф в виде двукратного размера от суммы неуплаченного штрафа, административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов», — отметила старший инспектор по исполнению административного законодательства Алёна Машарская.

Далее к работе приступали приставы. На сегодня в ноябрьском отделе службы числится 39 тысяч исполнительных производств по задолженностям на общую сумму 4 миллиарда 327 миллионов рублей. Большая часть должников — мужчины, чаще всего они не платят штрафы за превышение скорости. Иногда для взыскания долгов приставам приходится прибегать к крайним мерам.

Как рассказала «Ноябрьск 24» судебный пристав-исполнитель Наталья Пятова, если сумма долга очень значительная, специалисты могут прямо на месте провести опись и арест автомобиля должника. При этом, человеку предоставляют срок для добровольной оплаты. Если этого не происходит, имущество передается на реализацию в счет погашения задолженности.