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Якутия примет по программе переселения 100 соотечественников
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Якутия примет по программе переселения 100 соотечественников 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Якутия примет 100 соотечественников в 2018‐2019 годах. Они приедут жить в регион по программе переселения. Об этом сообщил сайт министерства РФ по развитию Дальнего Востока.
Якутия окажет содействие добровольному переезду 100 соотечественников по программе переселения. Их примут Анабарский, Усть-Янский, Нижнеколымский, Аллаиховский и Булунский арктические улусы и Алданский, Мирнинский, Нерюнгринский и Ленский промышленные районы.
В Республике Саха планируется принимать каждый год по 50 человек. 20 человек из них — участники программы, а остальные 30 — члены семей. Приоритет будут отдавать квалифицированным специалистам, полезным для регионального рынка труда. Главные критерии отбора переселенцев — наличие высшего образования, специальности и свободных мест работы.
Соотечественникам окажут социальную поддержку за счет средств регионального бюджета. Они смогут ежемесячно в течение полугода получать по 10 тысяч рублей в счет компенсации аренды жилья. Каждый член семьи, переехавшей по программе переселения, сможет получить 10 тысяч материальной помощи.
Также соотечественники получат не более трех тысяч рублей на каждого члена семьи на медицинское освидетельствование.
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