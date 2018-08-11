Сосковский район купил «Гранту» и собирается взять кредит

Муниципальное казенное учреждение Сосковского района Орловской области «Единая дежурно-диспетчерская служба, служба эксплуатации и технического обслуживания» приобрело «Ладу-Гранту».

Единственным участником запроса котировок стал предприниматель Дмитрий Успенский . Он согласился поставить машину за 350 тысяч рублей. Финансируется закупка из бюджета района. В июне этого года муниципальное учреждение Сосковского района приобрело «УАЗ-Патриот» за 942 тысячи рублей. Изначально рассчитывали на Hover H3 за 1,3 млн рублей, но закупку раскритиковали активисты ОНФ и пришлось изменить техническое задание.

Теперь на сайте zakupki.gov.ru размещен электронный аукцион на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов администрации Сосковского района для покрытия дефицита бюджета и погашения муниципальных долговых обязательств. Лимит выдачи — 5 млн рублей. Деньги рассчитывают получить на год под 9,2%. Победителя конкурса должны определить 20 августа.

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